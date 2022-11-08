У Зеленського провели перше засідання групи допомоги країнам, що голодують [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які страждають на гостру продовольчу кризу.
"Сьогодні саме Україна є головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною", – наголосив Єрмак.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні робочої групи окреслено перші напрацювання з гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.
Повідомляється, що Україна прагне залучити до участі у реалізації цієї ініціативи міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.
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