Хто насправді є злом у цій війні, українці щодня відчувають на собі

Квитки на концерт кобзона від воїнів ЗСУ отримали ще понад півтисячі російських загарбників. Таку статистику наводить український Генштаб. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Крім живої сили за ці дні російська армія втратила шість танків, близько двох десятків броньованих машин, артилерійську систему, сім безпілотників. Та попри це, ситуація на Донбасі залишається вкрай напруженою. Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції. Про це та інше - далі в сюжеті.

Минулої доби правоохоронці нарахували 14 ворожих обстрілів Донеччини. Дісталося Авдіївці, Лиману, Мар'їнці, а найбільше - Бахмуту. Рашисти вбили там одну людину, дві зазнали поранень. Вибухами пошкоджено пять приватних будинків, одну багатоповерхівку та підприємство. Також ворог не припиняє гатити по Торському та Зарічному. Через бойові дії в будинках нема опалення та електрики. Тим, хто не може евакуюватися самостійно, на допомогу виїжджають правоохоронці на броньованому автомобілі.

- Здравствуйте! - Здравствуйте! Возьмите меня! - Так, бабушка, давайте. Осторожно голову. - А вы куда-то дальше потом будете пеерзжать? - Не знаю пока (креститься) там хоть отопление.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського РВ ГУНП в Донецькій обл.:

Вчергове провели евакуацію. З самого небезпечного району, Бахмуту, вивезли людей - жінку з її чоловіком. Який неходячий. Виносили його на руках з під'їзду. Умови життя дуже жахливі. Нема світла, опалення. Люди намагатимуться виїжджати, зв'язуватися з волонтерами.

Загарбники воюють з мирним населенням. А їх дістають наші оборонці. На території окупованого Донецька, за інформацією місцевих, до будівлі управління залізницями завітала "бавовна". Масштабну пожежу окупантам довелося гасити усю ніч.

Вот, куча осколков, бетон, стекло. Улица Артема - гостиница "Централь", а вот - жд управление. В здании повылетали окна.

Дають прикурити наші бійці й оркам на Луганщині. Понад 30 вбитих та до півтора десятка поранених рашистів в тимчасово окупованому Лисичанську. Там українські захисники розгромили підрозділ батальйону російських терористів "ахмат", інформує Генштаб ЗСУ. А у луганській Макіївці росіяни втратили півтисячі своїх солдатів, повідомляє голова Луганської військово-цивільної адміністрації.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації. А так, немає тіла - немає "лади".

Окупанти, здається, вже і самі починають здогадуватися, що відправка на війну в Україну для них - це дорога в один кінець. Нема ані гідного матеріально-технічного забезпечення, ані обіцяних виплат. Тож на росії спалахують бунти мобілізованих. Один з таких влаштували чоловіки з Казані.

А ну-ка, давай-ка, уе*ывай отсюда! Позор! Вопросы-ответы. А х*ли вы омон нагнали сюда? Петушилки! Шатай режим!

Аби вгамувати російських солдат, керівництво держави-агресора підключає важку артилерію - священників. З подачі Гундяєва панотці вчать прихожан, як правильно заряджати зброю та обіцяють рай після смерті.

То, что мы видим сейчас, это прежде всего война духовная. Потому, что антихрист идет на русь святую, на православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны. Святые отцы учат нас так: заряжаете и произносите следующие слова. Царь Николай Второй, моли Бога о нас!

Хто насправді є злом у цій війні, українці щодня відчувають на собі. І щоб врешті-решт подолати цю чорну навалу, наші військові щодня роблять неможливе.