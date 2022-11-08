Російська влада переправила до Ірану готівкову валюту і зразки захоплених в Україні західних озброєнь в обмін на партію безпілотників. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на джерела в службах безпеки.

20 серпня в аеропорт Тегерана прилітав російський літак, на борту якого було 140 млн євро готівкою, а також вантаж зброї, який складався з британської протитанкової ракети NLAW, американського протитанкового ракетного комплексу Javelin і зенітно-ракетного комплексу.

З допомогою трофейної зброї іранська влада хоче скопіювати західні технології для власної армії. В обмін на це москва отримала понад 160 іранських безпілотників, у тому числі 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

У наступні кілька днів Москва і Тегеран погодили ще одну угоду про постачання безпілотників на суму 200 млн євро, стверджує джерело каналу.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".