Іран планує поставити до росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Про це пише The Washington Post.

Країни вклали договір ще 18 вересня. Тегеран направив офіційних осіб до росії, аби ті завершили укладання договору щодо постачання зброї, в тому ж числі двох типів іранських ракет класу "земля-земля".

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha - балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

Якщо ж Іран здійснить постачання, то це буде перша допомога росії ракетами з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України.

Офіційні особи, які були проінформовані про підготовку до постачання ракет, заявили, що Іран також готує й постачання безпілотних літальних апаратів. Останні ж включатимуть "десятки" Mujaher-6s і більшу кількість Shahed-136s.

Також чиновники стверджують, що останнім часом іранські технічні консультанти відвідували Росію, аби надати інструкції з експлуатації безпілотників.