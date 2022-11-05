Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан визнав постачання дронів росії. За його словами, це було ще до початку збройного вторгнення в Україну та у невеликих кількостях, повідомляє IRNA.

Щодо безпілотників, це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні... Ми домовилися з главою МЗС України, щоб вони надали нам докази про використання Росією іранських безпілотників.

За словами глави МЗС, іранська військова та політична делегація вирушила до "європейської країни" два тижні тому, щоб зустрітися з українцями, але вони не приїхали "через тиск США та Німеччини".

США та деякі європейські країни, зокрема Німеччина, сказали Україні, що в той час, коли ми хочемо запровадити санкції проти Ірану через постачання безпілотників Росії, ви хочете пити каву з іранцями в європейській країні!

Іранський міністр наголосив, що після цього у телефонній розмові зі своїм українським колегою домовилися про передачу Тегерану доказів про використання іранських безпілотників.

Якщо з'ясується, що Росія використала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні - припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців до своїх домівок.

Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА заперечує.

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У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".