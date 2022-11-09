Кліматична солідарність, чи колективне самогубство? У Єгипті триває щорічний кліматичний саміт ООН. Подія, яка зібрала представників усіх країн світу, відбувається на тлі нових викликів, що постали перед людством. Замість того, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу - на планеті фіксують погіршення екологічної ситуації. Причина цього - зокрема енергетичний шантаж росії, а також її війна проти України. Які плоди пожинає Земля внаслідок імперських амбіцій кремля, та чи існують шляхи задля покращення кліматичної ситуації в найближчому майбутньому - розбиралася Марина Біленька.

Екстремальна спека, посуха, лісові пожежі, неврожай, голод - і як наслідок - смерть. Це не сценарій до фільму-катастрофи, а реальні наслідки глобального потепління, які лише посилюються з року в рік. Від Європи - до США і до Китаю.

Гнів планети приносить страждання мільйонам людей на всій Землі. Кліматичні зміни відбуваються з провини людини - у цьому немає сумнівів. Але офіційно світ це визнав лише 7 років тому.

2015-го майже дві сотні країн ухвалили Паризьку угоду, яка мала б відтермінувати катастрофу. Документом передбачається суттєве скорочення глобальних викидів парникових газів та обмеження підвищення глобальної температури у цьому столітті до 2-х градусів за Цельсієм відносно доіндустріальних часів.

В ідеалі - це мали б бути півтора градуси. Утім ця мета вже поза зоною досяжності, - свідчить новий прогноз Організації Об'єднаних Націй. Там пророкують невідворотнє нагрівання планети до майже трьох градусів. І це відчує кожен на Землі.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Ми на шляху до кліматичного пекла, а наша нога продовжує тиснути на педаль газу. Високоповажні гості, ця кліматична конференція ООН є нагадуванням про те, що відповідь у наших руках, але годинник цокає: ми ведемо боротьбу свого життя і програємо. Викиди парникових газів збільшуються, глобальна температура продовжує рости.

27-й щорічний кліматичний саміт цього року приймає єгипетський Шарм-ель-Шейх. Сюди з'їхалися 30 тисяч учасників, зокрема 120 світових лідерів. Перед ними постала маса викликів.

Наймасштабніші виникли з провини Росії. Спершу та розпочала "газову війну" з ЄС, а потім - війну реальну проти України.

Це призвело до багаторазового зростання цін на блакитне паливо та відродило популярність "брудного" - з екологічної точки зору - вугілля.

Володимир Зеленський, президент України:

Ця російська війна спричинила енергетичну кризу, яка змусила десятки країн відновити виробництво електроенергії на вугіллі, щоб знизити ціни на електрику для своїх людей, бодай трохи знизити ціни, які шокуюче зростають через навмисні дії Росії.

Утім клімат від того не має страждати, - запевнив президент Франції Еммануель Макрон.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Ми не пожертвуємо нашими кліматичними зобов'язаннями перед енергетичною загрозою Росії. Усі зобов'язання, взяті країнами, мають бути виконані.

Саме через російську агресію проти України досягти кліматичних цілей вчасно не вдається, - заявив очільник Польщі Анджей Дуда. У своєму виступі на саміті він підкреслив, що російську агресію потрібно зупинити остаточно і якнайшвидше завдяки посиленню підтримки України і тиску на Росію.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Наслідком російської агресії є криза та величезні витрати, які ставлять під загрозу як своєчасну реалізацію кліматичного переходу, так і своєчасне досягнення поставлених цілей. Він також спричинив додаткові викиди, що перевищують рівень викидів низки країн, що розвиваються, протягом одного року.

Шкода для довкілля внаслідок бойових дій завжди є масштабною. Від вибухів снарядів і бомб порушується рельєф, руйнуються і просідають ґрунти, виникають підтоплення, знищується природне довкілля окремих популяцій.

Хімічні сполуки, що містяться у боєприпасах, забруднюють повітря та воду.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Від початку війни ми в Міндовкілля вже зафіксували понад 2 200 злочинів проти довкілля. Шкода - вже перевищила 1 мільярд 373 мільйони гривень, або понад 37 мільярдів євро. З них найбільше страждає повітря від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж. 927 мільярди гривень - такою є матеріальна шкода від забруднення повітря.

Україна вперше має свій майданчик на полях кліматичного саміту ООН. Український павільйон предсталяє низку екологічних ініціатив, але також має на меті розповісти світові про кліматичні злочини Росії та їхні глобальні наслідки.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України:

Кожен відвідувач саміту може побувати у розбомблених росіянами українських містах… Гостомель, Буча, Бородянка. Зруйновані будинки, спалені ліси, розбомблені мости - за допомогою сучасних технологій все це можна побачити тут, у Шарм-ель-Шейху, за допомогою технологій доповненої реальності.

Українська делегація планує розпочати діалог з представниками інших держав щодо можливостей оцінки збитків навколишньому середовищу від військових дій. Крім того, очікується низка переговорів, які дозволять отримати доступ до міжнародних екологічних фінансів, ринкових та неринкових механізмів регулювання викидів парникових газів.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, розпочавши війну, Росія фактично зводить нанівець усі зусилля, які десятиліттями докладали цивілізовані країни для захисту довкілля та запобігання кліматичним змінам, і багато країн це розуміють.

Шарль Мішель, Президент Європейської ради:

До наших скронь приставлена кліматична рушниця. Ми живемо на позичений час, а війна Росії проти України зробила глобальний виклик ще більш складним.

Війна підірвала довіру між заможними та бідними країнами, - стверджує британська "Бі-бі-сі". По-перше, загострилося протистояння США та Китаю - найголовніших забруднювачів довкілля у світі.

По-друге, війна загострила продовольчу та енергетичну кризи. І не лише в країнах, які розвиваються. Усе це торкнулося і розвиненої Європи. На тлі усього цього в рамках саміту, який триватиме до 18-го листопада, делегаціям потрібно знайти рішення кліматичного апокаліпсису. А він обов'язково настане. Це підтверджують 14 тисяч наукових праць, опублікованих за останнє десятиліття.