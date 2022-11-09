Вони тримають свій енергетичний фронт і працюють попри всі перешкоди. На Харківщині енергетики, аби відновити електрику у Старому Салтові, добираються до деокупованого селища.. на човні. Бо дамба там зруйнована, а працювати треба вже. Наталя Діденко продовжить.

Ось такими вирвами вкрита майже вся територія громади. Ворожі снаряди та бомби нищили геть усе: від будинків та доріг до ліній зв'язку та електромережі. Її наразі активно ремонтують, щоб повернути мешканцям, що й так натерпілися від рашистських асвабадітелей хоча б якісь ознаки цивілізації.

Юрій, місцевий житель:

Щас заходиш от в кухню, а рука сама тягнеться до виключателя, а оно бац, не тут то було.То телефон надо зарядить, хорошо хоть машина є, од аккумулятора зарядив, хоть позвонив куди.

Ті, кому вдається роздобути газ у балонах, вважають себе щасливцями, адже альтернатива - лише піч, у кого є, звісно. На них люди і готують, безупину заготовляючи дрова. Останнім часом надії додають новини, що частині сусідніх сіл вже повернули електрику, каже пан Юрій.

Юрій, місцевий житель:

От без електрики, ви навєрноє, самі знаєте як… як 4 часа, так і лягаємо спать. А шо робити? В хаті темно, шо та свічка, вона шо горить,шо не горить. Дітей будемо штампувати побільше, як от раніше, після революції було.. ні свету, нічого і було по 12-13 дітей у сім'ї.

Електрику справді повертають, проте мало хто знає, що на роботу працівники Вовчанського району електромереж тепер дістаються моторним човном. Міст дамби Старосалтівського водосховища українські військові підірвали ще навесні, щоб зупинити просування рашистів українською землею. Тому паливо для спецмашин та автовежі, необхідні матеріали, обладнання та й самі фахівці вантажаться у моторний човен. І - вперед, у подорож на інший бік величезної водойми.Тут, жартують хлопці, головне аби на воді не накрило. Адже ворожі обстріли - річ взагалі непередбачувана, а сховатися ніде. Втім, так само ніде сховатися й у чистому полі, де здебільшого і проходять лінії електропередач. Тож кожному з бригади є що згадати.

Андрій Бойко, працівник Вовчанського РЕМ АТ "Харківобленерго":

Виходили з хлопцями, ховалися в укриття, тікали від автомобіля, падали де тіки можна, живі всі, здорові і слава богу. Багато пошкоджень, не завжди вдається відновити лінію, подати напругу в короткі часи за частих обстрілів, але працюємо, робимо.

Енергетики повідомляють, що через активні бойові дії поблизу Старого Салтова було пошкоджено близько 80% електромереж. Це й розбиті підстанції, й повалені опори, й порвані дроти. Тож тепер усе треба терміново відновлювати. Ремонтні бригади працюють тут вже третій тиждень, кажуть, встигли повернути світло у домівки вже 500 споживачів з майже 4-х тисяч жителів селища Старий Салтів.

Андрій Бойко, працівник Вовчанського РЕМ АТ "Харківобленерго":

Важко, але працюємо, всі зараз в такому становищі. Як бачите хлопці бодрі, робимо свою роботу. Хто кроме нас?!

Дуже затримує виконання цієї роботи - це рясно замінована рашистами українська земля. Тож енергетикам доводиться тісно співпрацювати із саперами.