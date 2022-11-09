Дмитро радіє, що люди, побачивши його заклик підтримати українських воїнів, охоче купують його роботи.

На Буковині 9-річний Дмитро продає власноруч виготовлені патріотичні наліпки. Виручені кошти віддає на потреби ЗСУ. Юний волонтер уже зібрав кілька тисяч гривень. З дорослим не за роками відважним українцем познайомилася Ольга Лучек.

Ось у цій Клішковецькій школі навчається 9-річний Дмитро. Хлопець завжди з ручкою чи пензлем у руках. Малює Дмитро з 4 років. І на перервах продає патріотичні наліпки за власним дизайном.

Дмитро Балахтар, волонтер:

От я роблю наклейки і ті кошти, які я заробив, я передаю на ЗСУ. Однокласники, другокласники, багато вчителів мене підтримують.

Від 10 до 50 гривень за наліпку, ціна залежить від розміру. І вони вже є чи не в усіх однокласників Дмитра. Кожен намагається виділити кілька гривень зі своїх кишенькових, аби підтримати друга-волонтера.

Владислава, школярка:

Мені вони дуже подобаються, тому що вони робляться дуже довго старанною людиною. Я просто Україну люблю, бо того що це моя рідна мати. Пишаються відважним Дмитром і педагоги.

Надія Венгер, вчителька Клішковецької школи:

Горджуся, пишаюся тим, що в мене є такий учень, маленький волонтер, маленький наш Дмитрик, у такій маленькій голівці зародилася така чудова ідея.

Надія Боднар, директорка Клішковецької школи:

Дуже важливо, щоб патріотизм був завжди і всюди, це не така річ, яка знадобиться колись або була потрібна вчора, це треба сьогодні і зараз, бо ми живемо на своїй землі, маємо боронити своє, має кожен тримати свій фронт який може і який вміє.

З початку війни Дмитро шукав якусь можливість підтримати наших військових. Спершу хотів віддати їм свій дрон, але, на жаль, у ньому зламана камера. Тоді вирішив займатися тим, що у нього виходить найкраще - малювати. Допомагають продавати наліпки і батьки у їхній крамниці.

Анастасія Балахтар, мати волонтера:

Вирізаємо, клеїмо, ламінуємо, тому що це є справа нелегка, рідні допомагають, куми допомагають, друзі допомагають. Вчора ми зробили 79 наклейок.

Виготовляє наліпки Дмитро вдома. Придбав пергамент, клейку стрічку та олівці, в інтернеті знайшов способи як ламінувати малюнок, аби зберігся якнайдовше. Підходить до процесу - серйозно. І навіть має помічника. Чотирирічний брат Вадим допомагає розфарбовувати.

Дмитро Балахтар, волонтер:

Подивився в інтернеті нову техніку робити їх на пергаменті, в мене дуже багато олівців, фломастерів, але я користуюся лише двома кольорами: жовтим і блакитним.

Дмитро зізнається, часу на ігри чи пустощі зараз в нього не залишається.

Дмитро Балахтар, волонтер:

Я приходжу зі школи, сідаю і роблю наклейки, ламіную або розукрашую. Я ці наклейки продаю не для себе, а для ЗСУ, щоб передати їм ці гроші, щоб вони могли воювати, захищати нашу державу.

Дмитро радіє, що люди, побачивши його заклик підтримати українських воїнів, охоче купують його роботи.

Дмитро Балахтар, волонтер:

Я ще дуже стараюся, щоб це всьо було красиве, всьо малюю з любов'ю, щоб наші воїни перемогли, щоб більше не було такої війни.

А ще Дмитро хоче познайомитися з Президентом України та по-чоловічому потиснути йому руку.