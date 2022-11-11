У Миколаєві облаштовують стаціонарні пункти обігріву [ Редагувати ]
З початку російського вторгнення в Миколаєві обстрілами окупантів пошкоджено близько двох тисяч будинків - багатоповерхових і приватних. Деякі з них неможливо відновити. В інших відновлюють дахи та латають вікна. Разом з тим місто готується до зими. У Миколаєві вже облаштовують стаціонарні пункти обігріву, де люди зможуть зігрітися та підзарядити телефони. Усе бачили мої колеги.
Туалети були для хлопчиків, тут ми зробили душові кабіни.
Зробили ремонт в кімнатах гігієни. Замість парт в аудиторіях та кабінетах облаштували місця для відпочинку. Поки навчального процесу немає, заклад активно готується приймати містян у разі екстреної ситуації.
Світлана Мельниченко, заступниця директора навчального закладу:
Всі робітники наші приходили, все прибирали, все переносили, звільняли аудиторії. В нас гарні робітники - все з душею робилося.
В цьому закладі можуть розміститися майже 80 людей. Уже готові новенькі ліжка та білизна, необхідні меблі, обідня зона та навіть пральні й сушильні машинки.
Посуд завезли, 15 наборів посуду. Чайники завезли.
Це не місце тимчасового проживання, а саме пункт обігріву. Таких в Миколаєві мають відкрити 12.
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:
Ворог зараз атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, ми готуємося до найгіршого, до відключення всіх систем життєзабезпечення. Тобто відключення тепло-, водопостачання. Тому було прийняте рішення організації таких пунктів обігріву - місць, де люди зможуть прийти погрітися, випити гарячих напоїв.
Пункти облаштували так, щоб людям було комфортно і безпечно перечекати тут певний час.
Анатолій Петров, заступник міського голови Миколаєва:
Ми визначили ті об'єкти, де є індивідуальне опалення, де можна поставити генератор хоча б 3 кВт, щоб було постачання тепла безперебійне. Якщо не буде електроенергії, тут буде тепло. Температурний режим будемо дотримуватися мінімум 18 градусів.
Відкриють ці пункти тимчасового перебування лише в екстреному випадку. А от коли саме і де вони розташовані, мешканцям мають повідомити голови ОСББ або керуючих компаній.
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