Пункти облаштували так, щоб людям було комфортно і безпечно

З початку російського вторгнення в Миколаєві обстрілами окупантів пошкоджено близько двох тисяч будинків - багатоповерхових і приватних. Деякі з них неможливо відновити. В інших відновлюють дахи та латають вікна. Разом з тим місто готується до зими. У Миколаєві вже облаштовують стаціонарні пункти обігріву, де люди зможуть зігрітися та підзарядити телефони. Усе бачили мої колеги.

Туалети були для хлопчиків, тут ми зробили душові кабіни.

Зробили ремонт в кімнатах гігієни. Замість парт в аудиторіях та кабінетах облаштували місця для відпочинку. Поки навчального процесу немає, заклад активно готується приймати містян у разі екстреної ситуації.

Світлана Мельниченко, заступниця директора навчального закладу:

Всі робітники наші приходили, все прибирали, все переносили, звільняли аудиторії. В нас гарні робітники - все з душею робилося.

В цьому закладі можуть розміститися майже 80 людей. Уже готові новенькі ліжка та білизна, необхідні меблі, обідня зона та навіть пральні й сушильні машинки.

Посуд завезли, 15 наборів посуду. Чайники завезли.

Це не місце тимчасового проживання, а саме пункт обігріву. Таких в Миколаєві мають відкрити 12.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:

Ворог зараз атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, ми готуємося до найгіршого, до відключення всіх систем життєзабезпечення. Тобто відключення тепло-, водопостачання. Тому було прийняте рішення організації таких пунктів обігріву - місць, де люди зможуть прийти погрітися, випити гарячих напоїв.

Пункти облаштували так, щоб людям було комфортно і безпечно перечекати тут певний час.

Анатолій Петров, заступник міського голови Миколаєва:

Ми визначили ті об'єкти, де є індивідуальне опалення, де можна поставити генератор хоча б 3 кВт, щоб було постачання тепла безперебійне. Якщо не буде електроенергії, тут буде тепло. Температурний режим будемо дотримуватися мінімум 18 градусів.

Відкриють ці пункти тимчасового перебування лише в екстреному випадку. А от коли саме і де вони розташовані, мешканцям мають повідомити голови ОСББ або керуючих компаній.