Вже більше мільйона. Влада Німеччини повідомила, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, прийняла понад мільйон українських біженців. Як влаштувалися переселенці? Чому більшість німецьких земель тимчасово зупинили приймання мігрантів?

І скільки українців можуть приїхати до Німеччини взимку, якщо росія не припинить нищити енергетичну інфраструктуру нашої країни? Тетяна Логунова розкаже.

Такі незвичні класи нині є в усіх містах Німеччини. За партами - сімнадцять жінок різного віку, різних професій, які ще рік тому жили в різних українських містах і нічого не знали одна про одну. Нині вони разом з нуля вчать німецьку. Три години інтенсиву щодня. Повністю за рахунок Німеччини. Протягом місяців. Щоб згодом, якщо в Україні триватиме війна, влаштуватися на роботу.

Ольга, біженка з України:

Я б хотіла залишитися в безпеці. Тут на цей час безпечно. Я бачу себе в наступному році, дякуючи цій школі, вже з отриманням гарних навиків німецької мови. І також хочу отримати гарну професію. Я кондитер і тут, я бачу, це популярно.

Людмила, біженка з України:

Планы на будущее… Так как мы изучаем немецкий язык, хотелось бы устроиться по специальности. Я инженер-конструктор. Устроиться на предприятие, "Сименс" или какое-то другое.

Курси розраховані на дев'ять місяців. Приблизно стільки ж часу триває процедура визнання дипломів. Без неї роботу за спеціальністю - годі й шукати.

Петра Шульте, викладачка німецької мови для біженців з України:

У мене в класі є учениці, які працювали роками, десятиліттями та раптом їх документи знову перевіряють. Дипломи, сертифікати. Я думаю, в цій сфері треба щось поміняти.

Дозвіл на проживання строком на два роки, право на роботу, а поки її не знайдеш - соціальні виплати від держави більше як 400 євро на місяць. Плюс - оплата оренди житла та медичної страховки. Такий пакет допомоги від Німеччини отримують українські біженці. Принаймні ті, які встигли офіційно оформитися.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Перші біженці з України почали прибувати в Німеччину у кінці лютого. Відтоді німці прийняли понад мільйон українців. Переважно, жінок та дітей. Нині країна майже вичерпала свої можливості. Про тимчасову зупинку прийняття переселенців вже заявили 12 з 16 німецьких земель. Причина - брак коштів та житла.

Гессен - одна з цих 12 земель. Наметовий табір у містечку Бенсхайм - нині готують до зими. Раніше біженці затримувалися тут на кілька діб, поки їм не знаходили нове житло. Зараз живуть тижнями.

Матіас Шімпф, представник адміністрації міста Бенсхайм:

Можливості місцевого ринку нерухомості вичерпані. Ми планували, що наметове містечко прийматиме людей на короткий період. Але ми мусимо визнати, що нині це неможливо.

Наразі табір заповнений наполовину. А люди їдуть і їдуть.

Матіас Шімпф, представник адміністрації міста Бенсхайм:

Щотижня ми приймаємо 80-90 людей. Двадцять відсотків з них з України, решта - мігранти, які прибувають в ЄС балканським маршрутом. Влада землі Гессен повідомила, що до кінця року ми повинні прийняти ще 1000 людей. Коли це станеться, наметове містечко буде переповнене.

Перед такими проблемами незабаром можуть постати й інші міста Німеччини. Геральд Кнаус - авторитетний соціолог та експерт з питань міграції, який консультує європейських лідерів, попереджає - зима буде важкою. Якщо росія не припинить нищити енергетичну інфраструктуру України, до країн Євросоюзу знову поїдуть українські біженці.

Геральд Кнаус, соціолог, експерт з питань міграції:

Три дні тому я був на КПП "Паланка", на кордоні між Україною та Молдовою, людей було небагато. Але зараз не так холодно, як буде через кілька тижнів. Я думаю, українці не хочуть їхати зі своєї країни. Але може скластися така ситуація, що вони будуть змушені це зробити. Якщо не буде світла, тепла, води, то навіть для української держави буде ліпше, якщо людей прихистять за кордоном. І до нової хвилі треба готуватися вже зараз.

Пан Кнаус прогнозує, що до Німеччини можуть приїхати ще півмільйона біженців. І знає, де, у разі необхідності, розмістити людей. Експерт, який свого часу розробив для уряду Ангели Меркель міграційну угоду з Туреччиною, пропонує таку схему.

Геральд Кнаус, соціолог, експерт з питань міграції:

Якщо приїдуть ще півмільйона людей, Німеччині треба буде проявити ще більшу гнучкість. І тут вирішальну роль зіграє фінансова допомога родинам, які вже прихистили в себе переселенців і тим, які планують це зробити. І не тільки в Німеччині. Треба створити єдину європейську платформу, за допомогою якої жителі Іспанії, Італії, Франції могли б зголоситися на прийом біженців. І всі вони повинні отримати однакову матеріальну допомогу. Тоді в нас не виникне ситуації, коли людей доведеться селити в спортзалах чи виставкових центрах.

Готуватися до нової хвилі - пан Кнаус радить негайно. Щоб потім не довелося ламати голову, де розселяти людей.