У росії заблокували сайт "Хочу жить" з інструкцією про здачу в полон ЗСУ [ Редагувати ]
У росії заблокували сайт українського державного проекту "Хочу жить", який містить детальну інструкцію про те, як російським військовослужбовцям безпечно здатися в полон ЗСУ. Доступ до домену ресурсу заблокований 16 жовтня на вимогу Генпрокуратури рф, повідомляє "Роскомсвобода".
Заблокирован проект дважды.... Первый раз - по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй - просто сайт целиком.
Український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти воякам армії РФ, зокрема мобілізованим росіянам, безпечно здатися в полон українським захисникам. На ньому можна залишити заявку на здачу в полон.
Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним і близьким слід звертатися за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
Нагадаємо, 4 жовтня українська розвідка повідомила, що за останні кілька тижнів надійшло понад дві тисячі звернень мобілізованих росіян щодо здачі в полон.
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