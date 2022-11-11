На Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення [ Редагувати ]
На Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Агов, ви там позривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили УКРАЇНСЬКЕ телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.
Українські силовики проводять стабілізаційні заходи у Херсоні та області, тривають роботи над відновленням критичної інфраструктури, додав Тимошенко в ефірі національного телемарафону.
Щодо мобільного зв'язку та інтернету - я думаю, знадобиться кілька днів. Я маю для вас іншу новину. Я думаю, ви бачили, що росіяни підривали антени у Херсонській області, тож на Херсонщині і в місті Херсоні вже працює українське телебачення незважаючи на те, що антен там уже немає.
Нагадаємо, президент Зеленський опублікував відео, як херсонці святкують звільнення міста від рашистів.
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