Помер один з засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Американський музикант Джеррі Лі Льюїс, який вважається одним із засновників рок-н-ролу, помер у віці 87 років. Серед відомих хітів співака - Crazy Arms (1956), Whole Lotta Shakin Goin On (1957), а також Great Balls of Fire (1957)