Політик Сергій Лещенко розлучився з DJ Nastia (фото) [ Редагувати ]
Колишній народний депутат, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розлучився з діджейкою Анастасією Топольською, яка виступає під псевдонімом Dj Nastia. Про це дівчина повідомила в Instagram.
Для тих, хто досі не зрозумів. Так, ми разом. І так, я двічі розлучена.
Топольська опублікувала спільну фотографію з новим коханим.
Нового обранця музикантки звуть Stef Mendesidis, мешкає в Нідерландах і працює музичним продюсером.
Спільне фото в Мендесідісом Dj Nastia опублікувала ще в липні 2022 під час відпочинку у Канаді. Також вона публікувала фото з новим коханим торік у липні на заході в Києві.
Подробиць розлучення з Лещенком, з яким вона побралася у 2017 році, Анастасія не повідомила. Сам політик зберігає мовчанку з цього приводу.
Раніше DJ Nastia була одружена з Анатолієм Топольським, відомим як DJ Tapolsky - зіркою drum-n-bass, який зараз захищає Україну на фронті. У них є дочка Уляна.
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