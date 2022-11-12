У Херсоні окупанти повністю знищили енергетичну систему - ДТЕК [ Редагувати ]
Російські окупанти під час відступу на лівий берег Дніпра повністю знищили енергетичну систему Херсона. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі одного з українських телеканалів.
Сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії.
Відновлення електропостачання може зайняти близько місяця.
Тут потрібно дивитися на характер руйнувань. Але, наприклад, Київська область була відновлена за 30 днів після повної деокупації. Тому, я думаю, про такі ж строки можна говорити і на звільненій території Херсонської області.
Херсон залишився без електропостачання 6 листопада. Російські пропагандисти заявили, що світло зникло через підрив ЛЕП Берислав-Каховка.
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