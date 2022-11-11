У Херсоні, який звільняють українські захисники, ввечері 11 листопада спалахнула будівля слідчого ізолятора. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Пожежа виникла у будівлі пенітенціарної служби на вулиці Дружби. Там розташований Херсонське СІЗО. Про причини пожежі не повідомляється.

У Херсоні триває зачистка від залишків російських військ. Повертатись в місто можна лише після дозволу військових. Рашисти перевдягаються у цивільне і переховуються.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав їх здаватися - це єдиний спосіб зберегти життя.