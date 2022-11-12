На піку мінного забруднення в Україні було 300 тис. кв. км небезпечної для життя території - повідомив президент Володимир Зеленський. Та нині завдяки героїзму українських саперів і піротехніків цю площу, вдалося скоротити до 170 тис. кв. км. Бойові снаряди, касетні та осколкові боєприпаси, а ще протипіхотні. І це не весь перелік того, чим всіяні прифронтові населені пункти.

Лише у Криворізькому районі майже чотири тисячі гектарів землі вважають небезпечними. Де найбільше нерозірваних ворожих снарядів - дивіться у матеріалі наших кореспондентів.

Ось так снаряд за снарядом рятувальники знешкоджують ворожі боєприпаси, якими просто встелені прифронтові села. Велика Костромка більше як пів року була під щільним російським вогнем. Тепер фермери вимушені збирати зовсім інший урожай - вибухонебезпечний. Ледь не наїхав на касетні тракторист Микола. Каже, вранці виїхав обробляти землю, зробив лише коло, на другому у траві помітив щось блискуче.

Микола Погребняк, тракторист:

Ну штук вісім і ще там далі є. Ну яма є, стоїть одна з-під касетника і труби лежать. Я об'їхав одну, а дивлюся це.

Це паї пана Сергія. Чоловік розповідає, через близькість лінії фронту цілий рік на землі нічого не сіяв, не збирав, а тепер, коли українські військові відтіснили ворога, хоч і пізно, вирішив посіяти озиму. Та тут на нього чекав небезпечний сюрприз.

Сергій Барабаш, фермер:

Були воронки, касети, обнаружували боєприпаси не розірвані. Я обнаружив, так сильно не обходив, надо обійти. Ну як мінімум ураган напевне на гектара два розкидає.

Небезпечну знахідку йдуть перевіряти рятувальники. Інформація підтвердилась - в полі не розірвані касетні боєприпаси. Трактористу пощастило, що вчасно їх помітив. Адже снаряди протипіхотні - під час детонації осколки розлітаються на двадцять п'ять метрів.

Обнаружили 11 кассетных элементов. Осколочные кассетные элементы. Основной паражающий элемент - осколки. Обнаружили их в месте прилета кассетного снаряда. Видно что-то пошло не так. Видно не все вышли из кассеты или вышли слишком поздно. Не успели взвестись и остались лежать на земле.

Знешкоджувати боєприпаси сапери будуть одразу в полі. Переклали їх у яму, заклали трохи вибухівки для детонації, і вже з безпечної відстані - дають команду...

Внимание всем. - Огонь.

Понад чотири тисячі гектарів лише у Криворізькому районі всіяні ось такими "російськими сувенірами".

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

Дуже велика територія в самих населених пунктах, у нас в районі розчищена, але за межами дуже багато роботи, 2-3 гектари, щоб відпрацювати - це потрібно тиждень. Це велика площа. Вона дуже повільно розміновується.

Нині у рятувальників день урожайний. Ще один фермер повідомив про знахідку. Майже годину сапери ретельно обходили ріллю. Повертаються не з порожніми руками.

Кассетный блок, здесь уложены кассеты в виде баночек таких, они осколочные, а это сам парашют от двигателя смерча. Оно уже безопасно, просто двигатель отделился, упал в поле отдельно от боевой части. Что то, что то уже безопасно.

Лише за минулий тиждень у цьому районі сапери знешкодили понад двісті п'ятдесяти боєприпасів.

Денис Наговіцин, начальник групи піротехнічних робіт Гу ДСНС у Дніпропетровській обл.:

В основном находим боевые кассетные элементы, которые доставляются РСЗО, ураганами, смерч, Торнадо-с, Торнадо-г. Довольно опасная вещь, трогать ее нельзя уничтожаем это все на месте, не транспортируем.

Поряд з полями, де працюють фермери, рятувальники обстежують і лісосмуги. Ось за цією вже починається Херсонська область. Саме на такому умовному кордоні сапери знаходять так звані "пелюстки" - ворожі протипіхотні міни.

В інтервалі від 1 до 40 годин вона сама вибухає, якщо на неї не воздействовать. Тобто, якщо ви до неї підходите, вона може вибухнути. Ризик в тому, якщо люди, діти, підлітки не знають, що це таке, візьмуть у руки. Може травмувати, відірвати пальці. Якщо лежить в полі на землі, наступити на неї ногою може відірвати частину ноги, якщо вчасно не надати медичну допомогу, людина від втрати крові може померти.

У Криворізькому районі вже постраждали майже десятеро людей через таку необачність. Тож рятувальник просять населення прифронтових громад в жодному разі не чіпати не знайомі предмети.