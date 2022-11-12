Окупанти назвали Генічеськ новою "столицею Херсонщини" [ Редагувати ]
Після визволення Херсона українськими військами новою тимчасовою "столицею" окупованої частини Херсонської області росія назвала Генічеськ. Про це повідомляє ТАСС.
Так, Генічеськ було обрано тимчасовою столицею Херсонської області.
Як заявив так званий "представник" окупаційної "адміністрації регіону", саме у Генічеську знаходяться основні органи влади.
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