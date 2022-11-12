Семеро людей загинули в Миколаєві в результаті ракетної атаки: репортаж з місця воєнного злочину [ Редагувати ]
Семеро людей загинули в Миколаєві в результаті ракетної атаки, здійсненої російськими терористичними військами напередодні.
Рятувальники повідомили, що під руїнами житлового будинку знайшли шістьох загиблих. І вже сьогодні в лікарні померла ще одна людина. Росія вкотре обстріляла житловий квартал обласного центру. І влучила ракетою С-300 у 5-поверхівку.
На місці чергового воєнного злочину росіян побували наші кореспонденти.
Закрити вікна - зараз найперша необхідність для мешканців пошкодженого та сусідніх будинків. Склопакети по кишені не всім. Тож люди розбирають USB-плити, які видають у дворі.
Лейла веде до свого помешкання. Вчора під час вибуху її з дітьми вдома не було. Їхній підʼїзд хоч і пошкоджений, але квартира більш-менш вціліла. Втім жити тут тепер - небезпечно.
Ми по національності азербаджанці. Ми любимо Україну. У нас дома є.
Ракета прямим наведенням влучила в будинок. Пройша з п'ятого до першого поверху. Сталося це вночі, коли люди мирно спали у своїх ліжках.
Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської ОВА:
Черговий воєнний злочин російськими окупантами. З тимчасово окупованої території били по Миколаєву. 3 ракети лягли на околицях, без жертв. А одна влучила в житловий будинок. Це ракета С300 знову.
Людмила - родичка загиблої:
Такое зарево! Я подумала, что попало в АЗС. А потом позвонила дочь, говорит, гдето ближе. Что кирпичи полетели до 4-го подъезда следующего дома.
Рятувальники, медики та волонтери вчора працювали на місці трагедії весь день і всю ніч. З-під завалів дістали 6 тіл. Серед загиблих і чоловік пані Любові. Вибух стався, коли жінка вийшла у вбиральню. Це її і врятувало.
Анастасія - донька загиблого мешканця:
Секунда и оно … мгновенно все эти плиты упали и все. - Вы на каком этаже? - На первом.
Тепер Любов житиме у квартирі доньки. Виїжджати з Миколаєва - поки не думає. Адже нещодавно лише повернулися.
Любов – вдова:
Ми тільки приїхали. Ми приїхали в серпні. Ми чекали на питну воду, скоро має бути питна вода.
З учорашнього дня всі комунікації в будинку відключили. Сьогодні волонтери людям привезли питну воду та їжу.
Іван - мешканець зруйнованого будинку:
Нет газа, нету воды, ни чаю не попить, не покушать. Дочка приготовила - и стоит на балконе холодное.
Сьогодні рятувальники продовжують працювати на завалах. Адже треба прибрати всі конструкції, що нависають, та уламки.
Олександр Герасіменя - начальник управління надзвичайних ситуації Миколаївської міськради:
Все, що нависає зараз над місцями розрива, демонтується для подальших безпечних робіт. Всі речі, які можна було дістати, вже вилучено і передано мешканцям.
В результаті вибуху один підʼїзд повністю зруйнований. В інших пошкоджено більше 20 квартир. Чи можна буде в них жити надалі - ще невідомо. Цей висновок після обстеження мають надати фахівці.
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