11 мільйонів гривень, за які на аукціоні було продано Rolls-Royce Фреді Мерк'юрі, підуть на будівництво та облаштування центру протезування у Львові [ Редагувати ]
11 мільйонів гривень, за які на аукціоні Сотсбі було продано Rolls-Royce Фреді Мерк'юрі, підуть на будівництво та облаштування центру протезування у Львові. Він обслуговуватиме потреби військових та цивільних, які постраждали через війну.
Автомобіль легендарного співака на аукціон виставив його останній власник Андрій Данилко, вказавши в інформації про лот, на що саме підуть виручені кошти. Придбав зірковий Rolls-Royce 1974 року випуску ураїнський бізнесмен.
Навіщо підприємцю автомобіль, та на якому етапі будівництво центру протезування - в сюжеті Вікторії Балицької.
Ми чемпіони, друзі мої, і будемо боротися до кінця - співав легендарний Фреді Мерк'юрі. За тридцять один рік після його смерті автомобіль соліста Квін принесе користь українцям.
На британському аукціоні Rolls-Royce зірки за 11 мільйонів гривень придбав український бізнесмен Володимир Носов. Каже, не те, щоб дуже хотів мати цю автівку у своїй колекції, але мотивувала мета продажу.
Володимир Носов, новий власник авто Фредді Мерк'юрі:
Це те, що яка була ціль саме цього лоту і саме цієї історії. І це мене дуже зворушило, я вже не вагався абсолютно я відразу написав товаришу, що ми маємо, ми маємо це зробити.
Лот на британський аукціон виставив український співак Андрій Данилко - він останні 10 років був власником Rolls-Royce, який лідер гурту Квін придбав у 1979 році і використовував до самої смерті. Щоправда, сам Мерк'юрі не кермував, оскільки не мав прав - на Rolls-Royce його возив персональний водій.
Володимир Носов, новий власник авто Фредді Мерк'юрі:
Найбільша кількість підписаних контрактів і таких значних подій для для Фреді безпосередньо проходило саме в цьому автомобілі.
250 тисяч фунтів стерлінгів, які підприємець заплатив за автомобіль, а це 11 мільйонів гривень, Андрій Данилко передав на створення центру протезування у Львові. Тут надаватимуть 4 типи допомоги постраждалим внаслідок війни військовим та цивільним.
Ольга Руднєва, директорка центру протезування:
По-перше, це протезування. По-друге, це реконструктивна хірургія, але до того ми маємо обов'язково психологічну психіатричну підтримку, допомогу. Ми маємо знати, що кожен наш пацієнт готовий до протезування або до хірургічного втручання. Тобто, вони працюють з психологами. І на виході вони мають реабілітаційний період: 2 - 3 тижні, коли ми вчимо людей ходити, користуватися протезами і повністю звикати до їх нової кінцівки.
Центр протезування створюють на базі шпиталю для ветеранів. Частина пацієнтів медзакладу вже з нетерпінням очікує на відкриття центру. Військовослужбовець батальйону Карпатська січ з позивним Терен під час мінометного обстрілу під Ізюмом втритив обидві ноги.
Терен, військовослужбовець Збройних сил України:
Я такого болю не відчував ніколи в житті. Просто реально почало, я думав що я горю фізично. Підіймаю очі, дивлюсь - там берці один на одному так, ну просто м'ясо було, порубано все. Яякщо буде така змога, це запротезуватися у Суперхюманс і отримати там якісь кращі, спортивні протези, бо це будуть звичайні для ходьби, але мені б хотілося ще мати щось спортивного, тому що планую далі займатися спортом.
А це волонтерка з Харківщини Галина. У неї мінно-вибухова політравма, розповідає її чоловік - самій жінці важко розмовляти. Галині зробили трансплантацію кістки на лівій нозі. І тепер вона сподівається пройти реабілітацію у майбутньому центрі.
Володимир Дрозд, житель Харківської обл.:
Як перший літак бомбанув, у неї відпала в нога і вона кісткою почала шкребти землю. А бомба була фосфорна. Друга бомба їй через спину поранила усе всередині, у правому паху, на венозному углу ще є осколок єсть, і на лівій стороні єсть осколки, їх ще не видаляли, бо це сказали небезпечно зараз.
Загальна вартість створення центру протезування та перші два роки його функціонування - 50 мільйонів доларів. Донатять іноземні та українські благодійники. Медзаклад облаштують за новітніми європейськими стардартами. Будівельні роботи вже тривають.
Юлія Селезньова, координаторка будівництва центру протезування:
Ми знаходимося саме в будівлі реабілітації і протезування, на першому поверсі у нас буде лабораторія протезів, надругому поверсі ми плануємо зробити музей протезів. А зараз ми знаходимося в будівлі майбутнього нашого басейну. Тобто ми не змінюємо його форми, але просто його поновлюємо, робимо його повністю доступним і інклюзивним для вправ і реабілітації.
А ще саме у Центрі має зародитися принципово нова філософія.
Ольга Руднєва, директорка центру протезування:
Супер місія нашого центру - це змінити ставлення до людей, які отримали поранення або інвалідність внаслідок війни. Ми хочемо, щоб це стало нашою новою нормальністю. Саме тому ми тут плануємо ще музей протезів. І навчально таку програму для школярів, коли школярі зможуть прийти собі на 3 де принтерів надрукувати собі кінцівку, подивитись як це виглядає, дізнатися як саме функціонують протези. Бо людей з протезами буде все більше і більше. І ми маємо це унормальнити в країні, яка пережила війну.
Почне працювати центр уже навесні. Прийматиме пацієнтів в порядку живої черги. А от зірковий Rolls-Royc стане музейним експонатом.
Володимир Носов, новий власник авто Фредді Мерк'юрі:
Я маю таку ідею перемістити його до України після того, як Україна переможе, я думаю, це буде дуже цікавим лотом в музеї. І кожен українець зможе торкнутися до цього славного автомобіля.
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