Очі дівочі артилерії! У Києві діє перша в Україні школа операторів дронів для дівчат. Учениць навчають керувати безпілотниками в умовах, наближених до воєнних. Адже після навчання кожна з них може за власним бажанням вступити до лав української армії. Михайло Манилюк бачив, як майбутні аеророзвідниці проходять курс підготовки у школі "Пілотеси України".

Цей електронний жук, що зараз здіймається в небо, з висоти півтори сотні метрів бачить усе довкола.

Ми шукаємо будинок, який біля хвилястої дороги. Спочатку ми намагаємося знайти дорогу, як орієнтир, а потім ми рахуємо будинки.

На цьому полі, поблизу Києва, відпрацьовують польоти учениці школи "Пілотеси України". За умовним сценарієм, який відтреновують зараз, російські окупанти ховаються в одному з сільських будинків. Завдання аеророзвідки - визначити точні координати й передати артилеристам.

Я пропоную вздовж дороги летіти, ми ніколи тоді не загубимося і не загубим дрон.

Ілона, учениця школи "Пілотеси України":

Ми навчаємось мабуть десь місяць. Ми вже отримали сертифікати, але продовжуємо ходити на заняття, щоб удосконалити свої навички. Навчилися керувати дроном, відмічати координати, щоб могли орієнтуватися. Ну в принципі якісь навички основні ми в цій школі получили.

Заняття у школі проводять двічі на тиждень. Уроки - безкоштовні. Маша - директорка модельного агентства. Вирішила пройти курс аерорзвідки, адже добре розуміє - триває війна і треба бути готовою до будь-яких сценаріїв!

Маша Манюк, учениця школи "Пілотеси України":

Ми навчаємось, щоб бути корисними, якщо це треба. Ми усі повинні бути корисними в Україні.

Добре знатися на місцевості, вміти керувати дроном за поганої погоди та рятувати свого електронного жука, раптом щось пішло не так! Усі ці тонкощі у "Школі пілотес" вивчають дівчата, що прагнуть бути очима артилерії.

Маша Манюк, учениця школи "Пілотеси України":

Ми повинні його повертати додому, коли десь тридцять відсотків він летить додому доволі швидко і він використовує цей заряд і ми можемо його десь загубити. Ми коли сюди прийшли, порахували скільки вони коштують - недешева іграшка. Тому ми дуже уважно дивимось.

Щоправда, одне діло - зосередитися під час тренування, зовсім інша справа - працювати, коли над тобою свистять кулі й літають ворожі снаряди!

За таких умов оператору дрона, неважливо, це чоловік чи жінка, треба приборкати свій страх, пояснює інструктор з аеророзвідки.

Микита, інструктор з аеророзвідки:

Не можна сказати, наскільки крутий оператор, коли він не був у зоні бойових дій. Тому що зараз у нас є пісочниця і по суті у нас немає ніяких стресових умов, окрім нашого ребо. Вони вже добре літають і добре працюють з кропивою, картою, то ж в принципі вони можуть виконувати бойові завдання, але я б не відправляв їх туди, де можна померти.

Журналістка Наталя Нагорна - теж навчається у школі пілотес. Літає на власному дроні, який часто бере з собою у відрядження на фронт.

Наталя Нагорна, кореспондентка:

Ми жартуємо про цей район - якщо ворог піде в наступ тут, то ми вже скоригуємо вогонь, тому що ми цю територію, де навчаємось, - ми дуже добре її знаємо. Ми вже можемо знайти тут фактично все. Ми вміємо настільки це можливо працювати з мапами.

Зараз чимало дівчат хочуть допомагати українському війську - каже засновник школи "Пілотеси України". Бажаючих долучитися до проекту - вже близько півтори сотні!

Валерій Боровик, засновник школи "Пілотеси України":

Ми для того й створювали школу, щоб якомога більше дівчат в Україні могли управляти дронами, допомагати Збройним силам України, спецпризначенцям, Нацгвардії, СБУ, ГУР. Все більше їх буде. Тут є вже обіцянка від "Армії дронів", яка під управлінням Мінцифри із кураторством Генштабу, вони обіцяють допомагати фінансами для підготовки якраз спеціалісток по управлінню дронами.

До школи засновники готові брати всіх бажаючих. Щоправда, проект іще молодий - для масштабного навчання поки що не вистачає ні інструкторів, ні безпілотників!

Не вистачає коштів, матеріалів деяких, дронів не вистачає для того, щоб маштабувати це все. Але в першу чергу - це пілотів. Якщо хтось хоче прийти навчати красивих, розумних дівчат. Будь ласка, до нас приходьте - це наші захисниці майбутні.

Наша героїня - директорка модельного агентства Маша - вже пройшла базовий курс навчання і отримала диплом. Тепер - як і будь-яка інша випускниця школи "Пілотеси України" – має сама вирішити - чи вступати до лав ЗСУ.