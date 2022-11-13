ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Фото: агресія росії
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Загалом росія втратила за час повномасштабної війни вже 80 860 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 2840 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 5742 (+12) од,
- артилерійських систем - 1837 (+8) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 206 (+1) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1507 (+1),
- крилаті ракети - 399 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од,
- спеціальна техніка -160 (+0).
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