Українські військові потужно атакували місце зосередження росіян у Херсонській області. Внаслідок дій ЗСУ було знищено велику кількість ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У районі населеного пункту Дніпряни, по будівлі, де перебували до 500 окупантів, завдано високоточного удару. За його результатами, до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників", - зазначили наші воїни.

У Генштабі також додали, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померло ще 16 осіб.