Коли до Херсону запустять потяги [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів. Про це повідомляється у Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
"Укрзалізниця" спільно з рятувальниками вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Ми очікуємо на відновлення залізничного сполучення з Херсоном протягом 10 днів.
Кубраков також зазначив, що УЗ відновлює пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ - Миколаїв. Перший поїзд зі столиці вирушить уже сьогодні ввечері.
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