Що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць [ Редагувати ]
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у жовтні 2022 року. Про це свідчать дані Держстату.
Найбільше подорожчали:
- яйця,
- сал,
- свинина.
Подешевшали:
- гречка,
- яблука,
- капуста,
- картопля.
За даними статистичного відомства, порівняно із вереснем 2022 року яйця подорожчали на 62,5% до 57,0 гривень за десяток, сало на 11,9% до 167,6 гривень за кілограм, свинина на 6,2% до 174,5 гривень за кілограм.
Водночас капуста подешевшала 18,9% до 15,1 гривень за кілограм, яблука на 10,0% до 16,5 гривень за кілограм, картопля - на 8,6% до 9,9 гривень за кілограм.
Крім того, гречана крупа подешевшала на 7,9% до 82,7 гривень за кілограм.
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