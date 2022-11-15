У Швейцарії відбувся прем'єрний показ українського фільму "Мати апостолів". Стрічка знята на основі реальних подій і присвячена герою України Дмитру Майбороді, який загинув 14 липня 2014 року на Луганщині.

Екіпаж літака мав завдання - десантувати воду й продукти українським військовим в оточенні. Ан-26 потрапив під ворожу атаку. Дмитро скомандував екіпажу залишити машину. А сам разом із помічником Дмитром Шкарбуном до останнього намагався утримувати літак.

Екіпаж врятувався, але обом Дмитрам часу забракло. Тіла шукала мати Дмитра Майбороди та таки повернула додому у Вінницю. Жінка під час прем'єри у рідному місті не знайшла в собі сил подивитись фільм. Натомість у пам'ять про подвиг її сина-героя стрічку демонструють по всьому світу. Як це було у Берні, бачила Світлана Прокопчук.

Тут десь недалеко літак наш збили. Мій син був льотчиком.

Любов матері - всеосяжна. Коли Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у небезпечну мандрівку. Бог допомагає сміливим, вирішила жінка та опинилась у лігві ворога.

Я сина шукаю. Мені сина треба знайти.

На своєму шляху Софія зустрічає різних людей. Федір, якого зіграв Богдан Бенюк, допомагає жінці, ризикуючи життям. Ось вони викрадають з лікарні з-під носа у ворога одного з членів екіпажу літака. А тут перевозять інших вцілілих друзів сина Софії у домовинах. Перейти через контрольно-пропускний пункт ворога по-іншому не вдасться! І лише потім жінка дізнається: її сина більше немає!

Командир самольота от хутора отвел, потому сам не успел пригнуть.

У сценарії сплелися реальні історії порятунку різних пілотів, каже продюсер стрічки Дмитро Овечкін. Головна ж історія - подвиг Дмитра Майбороди, який врятував екіпаж та відвів неконтрольований борт від села, і горе його матері, яка шукала тіло сина на захопленій ворогом території.

Олена Хофмайєр, співзасновниця Асоціації розвитку української культури у Швейцарії:

Це все ж таки мама мудра, мама, яка дбає про своїх дітей, про свою сім'ю, це мама, яка розуміє, що вона передає це покоління, цей код наступним поколінням. Мама - це все, мама - це Всесвіт.

Цей фільм про мужність і героїзм захисників, милосердя і любов матерів, про велич українського народу.

Дмитро Овечікін, продюсер фільму "Мати Апостолів":

На сьогоднішній день ми отримали 79 світових нагород, 47 фестивалів світових. Це по-моєму 18 країн світу. Останні - це Іспанія, США, Німеччина, Туреччина, Польща.

Ще у квітні продюсер вирушив у Всесвітній благодійний тур показів. "Мати Апостолів" подивились у 37 містах світу. Під час показу у Берні, українка Наталія плакала.

Наталія, глядачка:

Біль українців виривається з середини, того що хочеться, щоб закінчилась ця війна, щоб рашисти йшли додому, щоб орків на нашій землі не було. Дуже боляче за українську землю, за українських людей, за матерів, за людей, які загинули.

Цю стрічку має подивитись увесь світ, впевнений Олександр.

Олександр, глядач:

Дуже гарні акторські роботи, дуже гарна музика, операторська робота. Це дійсно один з найкращих українських фільмів, знятих за роки нашої незалежності. І це якось так збіглось, що ця стрічка була знята в 19 році, але зараз стала дуже актуальна.

Зйомки фільму профінансувало Міністерство культури України. Промоцією стрічки у Швейцарії займається Асоціація розвитку української культури.

Перед показом спеціально зробили німецькі субтитри. Бо серед глядачів багато швейцарців.

Олена Хофмайєр, співзасновниця Асоціація розвитку української культури у Швейцарії:

Перш за все приходять швейцарці, у яких живуть українці звісно, що для цих швейцарців Україна набагато ближча. Це наші перші покази. Мені б хотілося, щоб швейцарці розуміли, хто ми, хто такі українці, хто зараз приїхав в їхню країну, як їх розуміти.

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну, захищаючи рідну землю, під Запоріжжям загинув оператор бекстейджу фільму Дмитро Шиповський. Актори Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський та інші або волонтерять, або служать у лавах ЗСУ, каже продюсер стрічки.

"Мати апостолів" невдовзі побачать глядачі Австрії та Франції. А за кілька днів стрічка відкриє кінофестиваль у польському Любліні.