Загроза ракетних обстрілів, сирени та атаки рашистами інфраструктури. Українці готуються до майбутньої зими - в умовах війни. Її вже називають найважчою за час незалежності нашої держави. Люди усвідомлюють, що ворог підступний, і може залишити міста і села без комунальних вигод. Втім, тим, хто має план, боятися нічого.

Наступний матеріал - з циклу "Маєш знати, як вижити" - від нашого воєнкора Руслана Смєщука.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вітаю, мене звати Руслан Смєщук - і я военкор. І зараз не менше третини свого життя я проводжу в зоні бойових дій, працюю на лінії фронту. Тож постійно спілкуюся з людьми, для яких досвід виживання і головне, що досвід вдалий - це повсякденні реалії. Тож сьогодні ми поговоримо про фундамент, основу виживання людини - їжу.

Руслан Смєщук, кореспондент:

На мою думку - зараз кожна людина, кожна родина повинна мати обов'язковий запас продовольства. Точніше - два різні запаси. Це так би мовити стаціонарний - домашній. І обов'язково, наголошую, обов'язково - запас їжі на випадок якщо доведеться покинути своє житло, та евакуюватися. Така собі тривожна харчова валізка. Це як кажуть маст хєв, обов'язкова річ. Зараз ми поговоримо про стаціонарні, домашні запаси - а потім я покажу вам приклад максимально раціональної продовольчої тривожної валізки.

Ось так виглядає частина мого особистого продовольчого НЗ. Її можна умовно розділити на кілька складових. Перше - це, звісно ж, консерви. Поширена помилка - люди запасають лише м'ясні консерви, типу тушонки, вочевидь розраховуючи на якісь готові гарніри. Але треба розуміти - не факт, що у вас буде можливість їх приготувати.

Особисто я б радив так формувати запас консерв, аби щонайменше тиждень-два ви могли харчуватися лише ними. Тому це має бути мікс із білкових - м'ясних та рибних банок. За можливості намагайтеся урізноманітнити цей перелік. Та рослинна консервація. Як промислова, так і домашня. Тут теж добре максимальне розмаїття.

Йдемо далі. Обов'язково до переліку включить олію, краще два види - якусь рафіновану, і духмяну, для салатів. Про доступні варіанти й важливість овочів я розкажу далі.

Обов'язково крупи. І тут чим більше різноманітність, тим краще. Макарони, куди вже без них. Обов'язково згущенка і щось солоденьке. Чим більше вибір, тим краще. Крім того, добре, якщо будуть сублімовані продукти й продукти миттєвого приготування. А до них обов'язково щонайменше літровий термос. Також обов'язково майте запас солі та цукру. А ще вкрай бажано зробити запас хлібців. Тут чим більше і різноманітніше, тим краще. Ви маєте розуміти - хліба може не бути, можливості спекти якісь коржі теж. Та й навіть просто похрумтіти хлібцем - теж буває смачно.

Овочі. Причому саме ті, які ви можете споживати в сирому вигляді. Цибуля, морква і капуста в обсягах, яких вистачить щонайменше на кілька тижнів щоденного споживання. Вони нормально зберігаються без холодильника і з них можна робити прості, але дуже корисні салати.

Руслан Смєщук, кореспондент:

З мого власного досвіду - тиждень на консервах, навіть і з гарніром, і ось такий простий салатик із різаних, чи натертих капусти та моркви, заправлений олією чи сметаною, якщо є, стає топовою стравою. Тому порада - обов'язково майте ось таку, чи будь-яку іншу звичайну, ручну тертку. Зробіть запас яблук, груш - коротше доступних фруктів довгого зберігання.

Ще гарні овочі - коренеплоди. Типу редьки та редисів. Ну і звісно ті овочі, які треба готувати. Її величність картопля та буряк. Ще одна порада - навчиться квасити капусту. Це дуже просто. Якщо ви ніколи цього не робили - запитайте у родичів, друзів, знайдіть рецепт в інтернеті. Квашена капуста добре зберігається без холодильника. І вона дуже корисна.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз такий час, і це вже доведено практикою, що у кожного вдома, обов'язково повинен бути запас провізії на випадки раптової евакуації. Така собі тривожна продуктова валізка. Маленька і мобільна, яка дозволить прожити кілька днів. Тут я попросив поділитися досвідом свою колегу - Катерину Єрську. Вона пройшла пекло життя в блокованому Маріуполі, і відтоді така валізка в неї завжди із собою.

Катерина Єрська, переселенка:

Я намагалася взяти продукти, які займають якомога менше місця, але калорійні. Ось, наприклад такі горіхи, родзинки. Якщо з'їсти такий пакетик, він, ви бачите, великий, їм можна наїстися за один раз. І не відчувати голоду 3-4 години. Тут тара в тарі. Тут в мене м'ясний паштет і ще якийсь паштет. А ось у цій штуці, якщо, наприклад трапиться гаряча вода - запарити ось таку лапшичку. Є арахісова паста - вона теж дуже калорійна.

Крім того, Катерина радить взяти із собою кілька важливих дрібничок.

Тут в мене є серветки, вологі, сухі, а також чай, кава. І цю штуку також можна використовувати як чашку. Або з кимось нею поділитися. Також в мене є такі перчатки медицинские. Це якщо треба буде поїсти й треба буде робити це руками, і вони будуть чисті. Тут ще є відділення, горішки, знову горішки і шоколадка. Бо навіть викладачі Гаррі Поттера від дементорів радили з'їсти солодке. Це швидкі вуглеводи та вони одразу змушують працювати мозок.

Також всім цим я можу поділитися. Наприклад дати горішки - і людина теж поїсть.

І це стосується не тільки людей.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Якщо у вас є домашні тварини - ви зобов'язані створити запас їжі й для них. Інакше це може бути проблемою. Українці, навіть ті, що живуть на самісінькій лінії фронту, під щоденними обстрілами, піклуються про пухнастих. Часто діляться з ними тим, що самі мають.

Ось що радять ветеринари та практики.

Марія Горова, ветеринарка:

Найкращий вибір - це сухі, промислові корми. Але обов'язково дайте спробувати собаке чи кошке яка їх ще не їла. Якщо ваша тварина їсть корм постійно сухий - такий і беріть. Якщо ніколи не пробувала - дайте спочатку попробувати. Щоб потім в умовах стресу і вибухів вона ним харчувалася. Бо багато тварин від вибухів і шоку відмовляються від їжі.

Крім того, варто пам'ятати - у разі необхідності собак кошачіми кормами годувати можна, а от навпаки - ні! Також важливо дивитися на кінцеву дату корму і стан упаковки.

Марія Горова, ветеринарка:

Коли ви фасуєте корма для зберігання, краще не відкривати пакетики. Лишити їх у заводській упаковці. І розмістити десь в металевій чи пластиковій посуді, щоб миші, криси до них не дібралися. Не пошкодили цілісність упаковки. І таким чином корма можуть зберігатися до двох років.

Руслан Смещук, кореспондент:

Тож виживання зараз перш за все про об'єднання і кооперацію. Підтримуйте ближніх. Дізнавайтеся, як працюють місцеві адміністрації та екстрені служби у вашому регіоні. А вони часто працюють навіть в зоні активних бойових дій, буквально під обстрілами. Гуртом виживати легше. А якщо ви відчуваєте, що ви вже не витягуєте, не справляєтесь - евакуюйтесь.

Руслан Смещук, кореспондент: