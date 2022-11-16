Увечері 15 листопада, під час масованого ракетного удару росії по Україні, кілька російських ракет впали на території Польщі. У зв'язку з цим президент США Джо Байден зібрав лідерів ЄС та країн G7 на екстрену зустріч на Балі, де проходить саміт G20.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомило джерело видання, на зустрічі помітили канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, прем'єр-міністра Японії Кісіду Фуміо, прем'єр-міністра Британії Ріши Сунака, президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.

Після завершення зустрічі Байден зробив коротку заяву, що рішення про подальші дії з цього питання прийматимуться пізніше.

"США і НАТО підтримають розслідування інциденту в Польщі і за його підсумками буде ухвалено колективне рішення, які кроки слід зробити", - зазначив він.