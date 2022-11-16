Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по Польщі, дані вже передані до керівництва Альянсу. Такі останні повідомлення щодо вчорашнього інциденту з обстрілом прикордонного польського села.

Під час масованої атаки по Україні два снаряди розірвалися за 7 кілометрів від кордону, але на території Польщі - а відтак, і НАТО. Загинули двоє людей. Варшава вже провела термінове засідання Ради Безпеки. А ще - телефонні консультації з керівництвом НАТО й Сполучених Штатів.

Чи застосує Альянс 5-ту статтю про колективну самооборону? Та чого може коштувати кремлю такий прецедент? У деталях розбиралася Анна Басова.

Російська атака дісталася Польщі. Дві ракети впали в селищі Пшеводув неподалік українського кордону. Влучили у зерносушарки, загинули двоє людей. На місце події вирушили медики, поліція, прокуратура та навіть військові. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів із питань національної безпеки та оборони. У тому, хто винен у загибелі людей, сумнівів практично немає.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми викликали до нашого МЗС посла росії. Найближчим часом наш міністр із ним поспілкується.

Перша заява від НАТО - Альянс відреагує, щойно вислухає позицію Польщі, по якій влучили ракетами. Невдовзі після цього Варшава підтвердила - на її територію залетіли російські ракети. А згодом про це заявили і Сполучені Штати.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Сполучені Штати пообіцяли надіслати на місце події своїх експертів - щоб експертиза була максимально прозорою. Це співпраця в рамках Альянсу. Я впевнений у союзній підтримці та взаємному виконанні всіх зобов'язань.

Тим часом на Балі президент Джо Байден скликав екстрене засідання світових лідерів. За столом переговорів - представники США, Італії, Великої Британії, Франції, Канади, Іспанії та Нідерландів. А ще - Японії та Євросоюзу.

Джо Байден, президент США:

Це абсолютно безсовісна поведінка росії. У той момент, коли весь світ об'єднався на саміті Джи-20, москва тільки нагнітає конфлікт. Щодо ракет, які впали в Польщі - малоймовірно, що це був російський запуск. Але результати експертизи ми побачимо згодом.

росія, як і належне, від ударів відхрестилася. Вибухи на польській території називає спочатку аварією трактора. А тоді - західними провокаціями й навіть помилкою українських ППО. Та хай там як, переконані експерти, а уникнути відповідальності кремлю наврядчи вдасться.

Макс Бергман, директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних студій:

Незалежно від того, що покаже технічна експертиза уламків, винна в цьому росія. Адже саме вона почала обстріли суверенної держави - що в лютому, що 15-го листопада. Україна застосовує ППО, щоб відвести ракети від своїх міст.

Офіційний Київ закликав світову спільноту до негайної реакції.

Володимир Зеленський, президент України:

Бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти!

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Головне питання, що хвилює цілий світ зараз - чи застосує НАТО 5-ту статтю про колективну самооборону. Яка передбачає збройну відповідь у випадку агресії проти будь-якої країни Альянсу.

Польща долучилася до НАТО понад 20-ть років тому. А ось на що можна розраховувати напевне - це 4-та стаття, що містить положення про спільні консультації під час загрози територіальній цілісності чи безпеці будь-якої зі сторін. Зустріч із цього приводу відбудеться вже сьогодні. Незалежні оглядачі переконані - найпевніше, у відкриту війну з росією Альянс не вступатиме. Та польський прецедент може стати приводом, щоб НАТО збільшило свою присутність у Східній Європі та розгорнуло додаткові системи ППО. Поки триває експертиза й встановлюють усі факти, Варшава привела війська до стану бойової готовності.