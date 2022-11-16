Будь-що економити електроенергію та виживати в умовах темряви - завдання номер один для бізнесу

Блекаути - нова реальність, у якій доводиться жити українцям. І режим тотальної економії енергоресурсів значно вдарив по бізнесу. Втриматися на плаву намагається як дрібний бізнес, так і великі гравці. Про те, як українці ведуть бізнес у темряві - мої колеги розкажуть.

- І так сталося , що за планом світло не вимкнули, тому наразі да, не підлаштуєшся. Але як є зараз.

Те, що просто під час інтерв'ю в цьому ресторані зникає світло, не дивує ні нас, ні власницю закладу. Навіть попри те, що вимкнення - не за графіком. Треба не дивуватися - каже Оксана Музичук, а вигадувати лайфхаки - як жити без світла.

Оксана Музичук - керуюча рестораном:

От до прикладу така лед лампа, вона працює в нас від павер банка. Таких ламп нам же не тільки на залу потрібно, нам потрібно і на кухню, на зону, де є персонал, на касу, де виписуються рахунки, тому це не менш 10-15, це тільки лампи.

Оксана зізнається - останнім часом відчуває себе героїнею комп'ютерної гри, де головна мета - заощадити світло та знайти альтернативні джерела енергії. І поки що в цій грі ресторан не у програші.

Оксана Музичук - керуюча рестораном:

Але, звичайно, що ми знову стаємо на ноги, потрошку знову вчимося ходити. Під сьогоднішні обмеження з комендантською годиною, з вимкненням світла, з персоналом, який не може дістатися на роботу через повітряну тривогу і купу інших таких деталей. Скажімо так, працюємо з-під ножа.

Будь-що економити електроенергію та виживати в умовах темряви - завдання номер один для бізнесу, відколи російська армія обрала собі серед цілей номер один енергетичні об'єкти України. Аби полагодити те, що зруйнували рашисти, енергетикам потрібен час.

Олександр Харченко - директор Центру досліджень енергетики:

Оскільки пошкоджено доволі велика кількість трансформаторних підстанцій, то та конфігурація мережі, яку ми маємо зараз, безумовно не є абсолютно повноцінною і капітальною. Обмеження, певна необхідність економити, певне скорочення споживання електрики, ми маємо розуміти, будуть протягом довгого періоду, щонайменше протягом до кількох місяців після того, як ми відіб'ємо всі атаки.

Відтак, коли цілі райони занурюються у пітьму, у магазинах та аптеках, перукарнях та на СТО нерідко можна почути: "Тимчасово не працюємо". Втім для бізнесу кожна хвилина простою - це втрачені гроші. А отже треба шукати вихід. У цьому продуктовому магазині кажуть - заздалегідь подбали про альтернативні джерела енергії.

Богдан Дейко - начальник відділу енергоменджменту управління мережі супермаркетів:

На даному філіалі реалізована сонячна станція, з використанням 664 сонячних панелей, потужністю 410 вват кожна. Дана станція виробила за 2021 рік більше 220 000 кіловат годин електроенергії, що дозволило замістити до 20 відсотків енергоспоживання філіалу. Загалом наша мережа заживлена по другій категорії надійності електропостачання - це означає, що магазини отримують живлення від двох незалежних резервуючих видів електроживлення.

У той час, коли економія енергії - понад усе, у торгових залах цієї мережі супермаркетів стали відключати частину ламп. У пікові години споживання - відмовляються від використання деякого обладнання.

Богдан Дейко - начальник відділу енергоменджменту управління мережі супермаркетів:

В умовах енергетичної кризи були запроваджені вечері при свічках, тобто після 17 00 у всіх фудколах супермаркетів. Додатково було прийняте рішення оптимізувати температури опалення для торгових залів на майбутній опалювальний період

Чи не найважче економити електроенергію медичним закладам. Адже від роботи електрообладнання та освітлення - напряму може залежати здоров'я пацієнтів. Утім у цій косметологічній клініці все ж знайшли спосіб заощаджувати. Переглянули графік прийому пацієнтів.

Владлєна Авєріна - лікар-косметолог:

Ми працюємо 4-5 днів, коли ми розуміємо, що можна здвинути 3 пацієнта і приєднати їх до іншого дня, ми взагалі не відкриваємося.

Втім нерідко світло вимикають просто посеред робочого дня. Та навіть у таких умовах клініку не закривають.

Владлєна Авєріна - лікар-косметолог:

Тобто працюємо з днівним світлом, якщо вимикають, коли це темно, тобто включаємо ліхтарики на телефоні, джаз на телефоні, ну і так і працюємо. Тобто медсестра тримає ліхтарик такий, а ми працюємо. Все видно все добре, очам не дуже зручно і так, коли ти працюєш 4 години під цим ліхтариком, навколо свічки, така медична романтика.

Електричний маркетинг - зараз узагалі недоречний, наголошують експерти енергетичної галузі. А отже величезні рекламні банери та електронні вивіски на певний час мають відійти в минуле. Те, що колись притягувало увагу клієнтів, зараз може швидше викликати обурення: "Як це так, уся країна економить, а тут, немов у Лас-Вегасі!"

"Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми.

Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів."

Настали часи приємної напівтемряви, каже експерт. Коли, вимкнувши все зайве освітлення, ти і державі допомагаєш подолати енергетичну кризу, і немов повідомляєш клієнту: "Тут відповідальний бізнес".