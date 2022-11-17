У Переяславі 20 листопада відбудеться історична подія: із Черкас будуть повернуті мощі небесного покровителя краю – преподобномученика Макарія, Канівського та Переяславського чудотворця.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, рака з мощами преподобномученика Макарія прибуде з кафедрального собору Архістратига Михаїла у Черкасах та буде встановлена у Свято-Михайлівському Переяславському монастирі – там, де святі мощі зберігалися ще у ХVIII столітті.

Перенесення мощей очолить керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич).

Митрополит Антоній у співслужінні митрополита Черкаського Феодосія, єпископату та духовенства УПЦ, звершить богослужіння перед мощами преподобномученика Макарія.

"Всі, хто бував у нашому храмі, бачили особливу бічну нішу з іконами, завжди прикрашену квітами. Вона була створена у XVIII столітті для мощей святого преподобномученика Макарія, який ціною власного життя захищав Православ'я від набігів татар та посягань уніатів. І хоча його життя безпосередньо не було пов'язане з Переяславом, після смерті, Божим Промислом, через часті напади татар, агресію уніатів і католиків, які вимагали зрадити Православну віру, святі мощі з Канева були перенесені до Переяслава, на інший бік Дніпра. Саме тут звершувалися численні задокументовані чудеса зцілення по молитвах до святого, що дозволило назвати преподобномученика Макарія і Переяславським чудотворцем. Його мощі зберігалися у Переяславі з 1713 по 1942 рік, і ось зараз ми чекаємо на їх повернення. Запрошуємо розділити з нами радість престольного свята і у християнській любові та єдності помолитися святому преподобномученику Макарію, великому сповіднику, мученику та праведнику, зразку неймовірної сили духу та вірності Церкві та Богу. Воістину, історична подія відбудеться напередодні свята Собору Архістратига Михайла – престольного свята монастиря", - зазначив архімандрит Антоній (Пономаренко), ігумен Свято-Архангело-Михайлівського монастиря.

Ігумен монастиря розповів про духовні подвиги преподобномученика Макарія.

"Великий святий, який жив на нашій землі і постраждав у часи, за жорстокістю, порівняні з першими гоніннями на християн, мав благодать чудотворіння, передбачив за два роки свою мученицьку смерть. Зараз, у години нових випробувань, він повертається до Переяслава, щоб, як і чотири-три століття тому, зміцнювати паству у вірі та показувати приклад стійкості та вірності Богові та Церкві. Адже навіть у найжахливіших випробуваннях святий закликав твердо триматися святої Православної віри і говорив: "Прийняти вінець нетлінний не можна інакше, як звершуючи законно свій подвиг", - додав отець Антоній.

Ігумен розповів, за яких обставин святий преподобномученик Макарій отримав вінець мучеництва.

"Коли турки увірвалися в Канівську обитель, мученик з поглядом, зверненим до неба, молився: "Господи! Дай мені віру, вірним опинюся перед Тобою!". А загарбникам, які вимагали видати майно монастиря, відповів: "Мої скарби на небі, - не збирав і не ховав я нічого". Пастві велів передати: "Нехай зберігають святу віру і пам'ятають слова апостола: коли терпимо, з Ним і царювати будемо, коли відречемося, і Він відречеться нас". Тоді варвари поставили преподобного між двома стовпами та залізною зброєю стали крутити його ноги. Він молився і терпів. Вони били його в груди та по обличчю і хотіли здерти шкіру, але закінчили тим, що відрубали голову. Тіло святого таємно перенесли до храму. Турки підпалили храм і всі, хто опинилися в ньому, загинули від диму. Православні знайшли в храмі тіло преподобномученика у власяниці, з хрестом на грудях і з хрестом у руці, - воно було як живе. З любов'ю поховали його в тому ж храмі, під жертовником. У 1688 році при відновленні храму ченці відкрили труну і знайшли тіло святого цілим. А від мощей преподобного звершувалися зцілення", - розповів отець Антоній.

