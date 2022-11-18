Колишній КДБіст і коригувальник вогню залишиться під вартою ще на два місяці. Суд продовжив термін тримання під вартою жителю Львова. Навесні чоловік, за даними слідства, переслав спецслужбам рф дані про розміщення військових об'єктів на Яворівському полігоні. Після чого ворог ударив туди ракетами.

Загинув 61 військовий, понад 160 - отримали поранення. Із зали суду - репортаж Христини Гашенко.

Слухання у залі Галицького суду розпочинають без світла. На лаві підсудних - 72-річний Олександр Косторний. Слідчі звинувачують чоловіка у державній зраді. За словами прокурора, колишній працівник КДБ Косторний у березні переслав спецслужбам росії інформацію, яку ті використали для здійснення ударів по військовому полігону. У суді захисник підсудного просить про відвід прокурора.

В задоволені заяви представника Косторного про відвід прокурора відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає.

Також адвокат Косторного поспішає заявити - його підзахисного у СІЗО тримають у неналежних умовах. Про погіршення самопочуття каже і сам підсудний.

Олександр Косторний, обвинувачений:

У мене такі болі бувають, що очі вилітають. Я на половину втратив слух.

Косторний та його адвокат просять суд про домашній арешт з електронним браслетом. Прокурор наполягає - колишнього працівника КДБ треба й надалі тримати під вартою, бо на волі чоловік може нашкодити суверенітету України.

Андрій Некурий, в.о. начальника відділу Львівської обласної прокуратури:

…також маючи зв'язки та знайомих з числа рф також …зможе покинути своє місце проживання, таким чином ухилитися від суду.

Вийшовши з нарадчої кімнати, суддя підтримав прокурора. Олександр Косторний залишається у слідчому ізоляторі ще на 60 днів. У нього є право на апеляцію. Адвокат Косторного з рішенням не згоден, бо переконаний - його підзахисний з електронним браслетом на нозі не зможе виїхати з країни.

Ярослав Гандзюлевич, адвокат Олександра Косторного:

У нас є випадки коли підозрювані разом з електронним браслетом покидали Україну - ці випадки пам'ятаю. Тоді ганьба цій системі, якщо система не може проконтролювати ці дії, які вона здійснює.

Олександр Косторний вкотре не визнає своєї провини. А ще розповідає - його планували подати у списки на обмін полонених!

Мене три рази от мені требовалі, что б я себе признал пленним і согласілся с обвиненіями тогда, мені отправят в росію. Тобто до вас приходили в СІЗО і була розмова? - Так. Не розмова - а требованія.

Слова Косторного щодо пропозицій про обмін прокурор називає неправдою.

Андрій Некируй, в.о. начальника відділу Львівської обласної прокуратури:

Обвинувачений зазначив, що прокурор безпосередньо до нього звертався з відповідною вимогою, але це не відповідає дійсності. - Тобто ви там не були? - Звісно прокурор з таким не звертався, така інформація з приводу обміну Косторного відсутня.

Олександра Косторного під конвоєм доставили до Львівського слідчого ізолятора. Наступне слухання заплановане на 14 грудня. Якщо суд визнає провину Косторного, він може провести у в'язниці до 15 років.