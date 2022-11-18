А далі наш матеріал про те, як, власне, виглядає ця війна очима цивільних людей. Тих, хто досі живе у прифронтовій зоні. Наш воєнкор Стас Кухарчук повернувся з Красногорівки. Звідти до окупованого Донецька рукою подати. То як там виживають люди - подивіться.

Красногорівка. До окупованого Донецька звідси по прямій всього кілька кілометрів. Ще з 14 року місто, як і сусідня Мар'їнка страждали від постійних обстрілів, а з моменту великого вторгнення взагалі перетворились на суцільну руїну - росіяни гатять сюди без упину.

Це підприємство робили, щоб питну воду в Красногорівку провести …з правої сторони підприємство, яке мало б питну воду людям …можете он…попали, розбили.

Замість зруйнованого підприємства жителям Красногорівки воду тепер постачають поліцейські. Рустам та його побратим ризикуючи життям везуть її у найбільш зруйновані райони міста - майже на лінію фронту. Хлопців тут чекають десятки сімей і зустрічають немов янголів порятунку.

Ти вже й бутилок назбирала …да …он ще й мої є.

В гаражі пані Наталі заготовані десятки ємностей під воду. Вона набирає не тільки для себе, а й для сусідів. Її люди забирають у перервах між обстрілами. Жінка каже, без допомоги поліцейських у Красногорівці було б геть скрутно… адже навіть технічної води тут вже давно немає.

Пані Наталя, жителька Красногорівки:

У нас единственная было дождевая - это пожарный гидрант на соседней улице и скважина, туда качали …но с таким светом …вот - это весь свет, если б не мальчики, то мы б сидели вообще без ничего.

Перевантаження гуманітарної допомоги та води намагаються робити максимально швидко - поки не працює російська артилерія. Пані Наталя каже, московити полюють навіть на поодиноких людей, городах, не те що на машини. І немов на підтвердження її слів починається черговий обстріл.

Пані Наталя, жителька Красногорівки:

Летают безпилотники и где люди появляються - туда и прилетает.

Дуже близькі прильоти, а вон …а рядишком ох ти боже мой.

Близькі прильоти поліцейських вже не лякають. Під час запеклих боїв хлопцям не раз доводилось вивозити людей з палаючої Мар'їнки, доправляти на лінію фронту допомогу чи забирати поранених цивільних. Під час цього виїзду в Красногорівку теж евакуація - літня жінка з переломом руки.

Давайте …раз …на праву - сідайте прямо, сідайте.

Та навіть після цього швидко повернутися на базу хлопці не можуть - є робота за призначенням. Екіпажу повідомили, що на околиці міста знайдено тіло літнього чоловіка. Поліцейським на місці треба визначити - попередні причини смерті. Та на щастя жодних ознак криміналу - це підтвердив і онук небіжчика. Саме він і викликав правоохоронців…

Капец - это мягко сказано …У меня не каждый день родственники умирают и я не знаю, что делать с этим.

Нічого дивного, каже Рустам. У прифронтових містах та селах поліція залишилась чи не єдиним представником органів влади - тому з будь-яких питань місцеві звертаються саме до них. Хлопці Рустама на виїздах кожного дня. Хоча він сам на місяць вилетів з процесу … евакуюючи людей отримав тяжкі осколкові поранення. Але про те, що знову став у стрій …він абсолютно не жалкує.

Рустам, поліцейський Покровського відділу поліції:

Важко? - …ні …добре, вже відновився, можна робити. А як можна бросити людей, які з тобою разом, як їх можна полишити? - Дякую за роботу! - Дякую …

Повернувшись на базу екіпаж Рустама трохи перепочине і знову вирушить у невідомість… до лінії фронту. Там ще залишаються цивільні люди, а значить робота поліцейських там необхідна.