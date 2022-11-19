Ящик для боєприпасів та гільзи від артилерійських снарядів. Українські художниці всіяли фарбами докази війни і перетворили їх на патріотичні картини. Перформанс "Мистецтво як зброя" відбувся у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Там триває виставка "Патріотичний АРТплакат". Навіть відімкнення електроенергії і повна темрява не завадила майстриням творити, а відвідувачам - споглядати.

Це перші поставки ленд-лізу - це великі снаряди, які залишилися після оборони Києва. Бахмут, Святогірськ, Ізюм кажу: "хлопці, а можете передати гільзи?" В мене перепитали: "Ір, ти впевнена? Навіщо?" Будемо робити з них Артоб'єкти.

Мистецтво - це зброя, а зброя - арт-об'єкт. Українські художниці розписали докази війни візерунками перемоги.

Серафима:

Я вирішила намалювати марки. Які мені найбільше імпонували - це Мрія. Віра в те, що ми відродимо все. А як же без гумору? Марка про вкрадений танк, тим паче з Херсонської області, я теж звідти.

Тепер ящик для боєприпасів - декоративна скриня. А відстріляні по загарбниках артилерійські гільзи - можуть слугувати вазами.

Оксана Фурса, ректор академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, доктор мистецтвознавства:

Це робота називається "Отрута", назвав її мій син молодший Тимур. Я дуже довго думала як його зробити так, щоб дійсно була філософія цієї роботи, а він казав, що мухомори, вони такі самі як і росіяни, в них є приховане зло. Мухомор зовнішні дуже красивий гриб, але дуже отруйний.

Роботи виконані в найрізноманітніших техніках, але всі пронизані національним кодом. Найперше це стосується плакатів - саме з них зародилася ідея виставки.

Строкова Людмила, гендиректор Національного музею українського народного декоративного мистецтва:

Виникла така ідея, що "а чому б нам не спробувати зробити такий патріотичний Арт-плакат". Тому що зараз це на часі, багато хто робить такі патріотичні плакати, а нам захотілося, щоб це було в стилі українського розпису українських орнаментів.

На конкурс подали свої роботи майстрині з усіх куточків України і навіть з-закордону. Із семи десятків картин на виставці представлена - більшість.

Віолетта Величко, народний майстер України з декоративного розпису національної спілки майстрів народного мистецтва України:

Ця робота називається "Нескорений Ірпінь". Ми були ми.. оууу (на кадрах виключення світла). Це відображення моїх переживань в цій картині, тому що це стилізує з собою місто після обстрілів, але все рівно надія і наша перемога, вона виросте навіть із руїн, ми все відбудуємо, ми дуже віримо.

Відключення світла, темрява - ніщо не завадило гостям споглядати прекрасне, а митцям - створювати.

Яна Власнеко-Бернацька, художник, викладач студії "Цікаві штучки":

Коли наші звільнили Херсон, да 11-го числа, і я почала малювати, цей перший раз малювала при свічках. У мене були сльози, я ревіла від щастя, воно якось так пробило. Я поставила собі свічку, сиділа малювала гарбузики.

До розпису "Переможного Херсона" долучилась і я.

- Вийшло? - Да, супер. Вийшло якраз. Тепер це ваш кусочок, разом до перемоги..

Ідейна натхненниця виставки Ірина Петренко переконана: нам є чим пишатися.

Ірина Петренко, співзасновниця ЮА хейтеч онлайн музею і кількох онлайн проєктів:

Культура наша дуже багата, нам було чим пишатися і 100 років тому і чим пишатися сьогодні. І нам би дуже хотілося, щоб художники, малюючи свої роботи, надихалися тим, що в нас залишилося, нашим національним кодом. В нас дуже багато українських розписів і люди їх не знають. Живопис живописом, але важлива і просвітницька історія і художники також мають знати нашу культуру і чому надихатися нею - це того варте.

Виставка триватиме в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва до 11 грудня. І всі представлені роботи в останній день спустять з молотка. Виручені кошти з благодійного аукціона спрямуть на потреби наших захисників.