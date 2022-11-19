У Запоріжжі місцева дизайнерка створила серію антивоєнних плакатів. Її роботи розповідають про міста та села, що перебувають у тимчасовій окупації або під постійним ворожим вогнем.

За допомогою образів авторка хотіла висловити свої емоції та підтримати жителів цих населених пунктів. Що з того вийшло - дивіться далі.

Василівка і солдат там, от русский солдат перейшов дорогу не на те світло, який загальмувався і залишився.

На своєму ноутбуці Наталія Лобач показує серію антивоєнних плакатів. Кожен із них - це реакція та емоції авторки на війну і події, які відбуваються в Україні. Дизайнерка каже, своїми роботами хотіла підтримати жителів міст та сіл, котрі страждають від рашистської навали. А ще - показати незламність і міць українців, які голіруч ставали проти озброєних окупантів.

Наталія Лобач, дизайнерка:

Мені дуже хотілося показати там той же Токмак - дуже маленьке місто, яке не просто боролося, яке виходило. Або Енергодар, де з квадрокоптера знімали там просто, реально багатотисячні, ішов натовп в холод, в мороз там ще і дощ був і це також під російськими танками. І якось підкреслити, що це надзвичайно героїчний опір простих людей.

На кожній графічній роботі є вислів, який чітко дає зрозуміти, що чекає на окупантів в Україні. Зараз у доробку Наталії близько сотні робіт. Усі виконані у чорних, білих та червоних кольорах. Так дизайнерка хотіла створити плакати простими і зрозумілими. Для впізнаваності використовувала символи та образи, які асоціюються з певним населеним пунктом.

Наталія Лобач, дизайнерка:

Дуже часто це щось таке ну локалізоване, прив'язане до, скажімо там вхідних груп, які є там в місті. Ну там зазвичай заїжджаєш в місто і є там Оріхів і там певна стела стоїть або Токмак - дуже така впізнавана там таке шестєрьонка в них там знаходиться, тобто мені хотілося підкреслити. Ну я якби і підкреслювала.

Деякі роботи Наталії і зараз можна побачити на вулицях обласного центру. Це не лише антивоєнна графіка, а й ось такі патріотичні стенди із віршами місцевих поетес. Зараз виставка плакатів запорізької дизайнерки проходить і в Магдебурзі - місті-побратимі Запоріжжя. Сорен один із тих, хто вже відвідав експозицію та поділився своїми враженнями.

Сорен Гербст, житель Магдебурга:

Це 25 зображень, 25 ситуацій, які показують людям, тут у Німеччині, що український народ не здається, що їх не розчавлює цей щоденний тиск, тиск війни російської федерації. Українці відвойовують свою країну, ви виганяєте російських військових із вашої землі. Ми бачимо це всюди: ми щойно побачили це у Херсоні.

Наталія каже, коли працювала над плакатами, жодним чином не думала про міжнародну виставку. Втім впевнена, така експозиція - це ще одна можливість привернути увагу світу до України.

Наталія Лобач, дизайнерка: