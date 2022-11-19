Міністерство енергетики України просить населення знизити енергоспоживання на 25%. Це допоможе розвантажити мережу, і енергетики зможуть відновлювати пошкоджені ділянки. Тож українцям порадили підготувати теплий одяг, термоси, а також запас води і їжі. Ще й врахувати, що при відключеннях холодильники не працюють. Як зберегти готові страви та продукти? Наш воєнкор Руслан Смєщук підготував поради - свої та експертів. У рубриці "Маєш знати, як вижити".

Руслан Смєщук, кореспондент:

Вітаю Вас, моє ім'я Руслан Смєщук - і я воєнкор. Я періодично працюю в зоні бойових дій, в тих місцях, де часто відсутні, і відсутні довготривало, базові комунікації. Такі як електрика. Тож сьогодні поговоримо з вами про важливу річ - тривале зберігання продуктів без холодильника. І не менш важливе - у безпеці від шкідників, адже в умовах війни, вони можуть перетворюватись на проблему.

Я б виокремив два різних типу зберігання їжі в умовах, коли холодильник не працює, або працює через відключення світла погано. Перше - це короткострокове - для вже готової їжі, друге - тривале храніння умовно сирих продуктів. Спочатку - про готові страви.

В мене вчора зіпсулося філе качки через відключення електрики. І мені прийшлося з нею попрощатися.

На жаль, таке зараз трапляється все частіше. Тож треба просто згадати - скільки готові страви можуть прожити без холодильника, але у прохолодному місці. Наприклад холодній кімнаті, балконі - чи просто виставлені на вулицю доки там немає міцного мінуса.

Супи і рагу, які є в кожній українській господині, можна зберігати протягом 3-4 днів. З мʼясними продуктами трохи інакше. Якщо ми говоримо про стейк або відбивні - то це 3-5 днів. Якщо ми говоримо про фарш, чи сирі ковбаси - то це від 1 до 2 днів. Салати. Салати з куркою, яйцем, в таких умовах можна зберігати протягом 3-4 днів. Якщо це якийсь м'ясний обід - то 3-4 дні. Але якщо ви його зберігаєте в герметичному пакеті, то аж до тижня часу.Яйця можна зберігати, якщо вони в шкарлупі 3-5 тижні, а от якщо є з ними щось приготовлене - наприклад запіканка, то 3-4 дні.

Із сирими продуктами інакше. Тут все залежить від того, є на вулиці мінусова температура - чи ні. Якщо є - то мʼясо, рибу, молоко можна зберігати довго. Наприклад, у торбі за вікном. Чи на балконі із відкритим вікном. Інакше, навіть якщо погода холодна, але міцного мінуса нема, терміни придатності обмежені.

Куриця, індик та інша птиця може зберігатися 1-2 дні. Свинина, яловичина - та інше сире червоне м'ясо проживе до 5 діб. Риба - обов'язково патрана - дві доби. Перебільшувати ці терміни - вже небезпечно.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Є одна хитрість, яка дозволить трохи збільшити ці терміни. Можна развести сіль у воді, розчин повинен бути міцний. Далі просочить чисту, натуральну матерію - і закутайте продукт в неї. Це працює із м'ясними виробами, ковбасами та м'ясом, рибними продуктами. А ще сиром і яйцями. Але їх потрібно просто протерти.

Далі овочі та фрукти. З ними, мабуть, легше всього. Льох, гараж, балкон чи холодна кімната - підійде все. Тут звісно у власників свого будинку перевага. Я попросив своїх друзів, подружжя Віту Новохацьку та Валерія Мірошниченко з Медвина, Києвськоїх області - показати як вони, в умовах постійних знеструмлень зберігають їжу.

Погріб, льох, альтернатива холодильника, якщо ми сидим без світла. Я покажу, що ми зберігаємо.

Головне тут - раціонально все розсортувати. І прибирати ті плоди, що почали псуватися.

Зберігати гарбузи, які потрібно в першу чергу, з яких треба варити кашу, бо вони вже такі. Тут яблука. В нас погреб - невеликий, зроблений цікаво - в нас печери є такі.

Оце у нас печери для зберігання овочів. Тут ми зберігаємо картоплю, тикви, цибулю, моркву - в нас тут дві таких печерки.

Ну а якщо ви живете в квартирі - під такий льох можно пристосувати балкон, коридор, чи частину кімнати. Головне, щоб в ній було прохолодно. Також варто на цей час трохи змінити перелік продуктів, віддавши перевагу тим, що довше зберігаються.

Шкварки, сало, сири ми робемо і пакуєм у вакумну упаковку і тут також зберігаємо. Це косичка, тут ініші тверді - добра альтернатива холодильнику. Тут ще мед у сотах, а внизу тримаємо все наше квашення.

Ще один важливий момент - біологічна безпека. Після початку великого вторгнення десятки тисяч людей кидали своє житло і евакуювалися. При цьому часто лишаючі ті чи інші продукти без нагляду. В результаті навесні двадцять другого року розплодилися таргани, гризуни та інші паразити. Тож обовʼязково треба звертати увагу і на цей момент.

Тож ретельно запаковуйте всю їжу та продукти, щоб комахи не могли до неї дістатися. Якщо у вас завелися гризуни - свої запаси краще підвішувати у сітках чи торбах. Можно завести кота. Серйозно, на фронті, де вояки часто страждають від паразитів, бліндаж без кота - не бліндаж.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Важливо пам'ятати - якщо ж ви живете біля фронту, чи у зоні бойових дій - і розумієте, що вже не витримуєте умов, що склалися. Наприклад голодуєте, замерзаєте чи страждаєте іншим чином. Евакуюються у більш безпечні регіони. Дізнавайтесь як це можна зробити у місцевих адміністрацій та екстрених служб. Вони часто працюють навіть у зонах постійних прильотів.

Ви можете заморозити воду у пластикових пляшках - наприклад на вулиці коли є мінус, чи в морозильнику, коли є електрика. А потім такі пляшки ставити в камеру непрацюючого холодильника - чи навіть в термосумку - і так зберігати продукти. Будьте живі та здорові.