В Рівне надійшло повідомлення про масове замінування ТЦ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В Рівне надійшло повідомлення про масове замінування низки ТЦ. Правоохоронці перевіряють інформацію.
Про це повідомляється в Telegram-каналі міського голови Рівне Олександра Третяка.
Як відзначає Третяк, йдеться про:
- Епіцентр;
- Злата Плаза;
- Фоззі.
"На місця оперативно направлено рятувальників, поліцейських та працівників інших служб взаємодії. Ситуація перебуває під контролем спеціальних служб", - пише міський голова.
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