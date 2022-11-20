У росії почнуть виробляти іранські дрони - The Washington Post [ Редагувати ]
Представники росії та Ірану домовилися про виробництво сотень іранських безпілотників на російській території. Про це повідомляє газета The Washington Post, посилаючись на дані розвідувальних служб США та інших країн.
За словами трьох джерел, представники рф та Ірану уклали таку угоду на зустрічі у Тегерані на початку листопада. Наразі іранська сторона готується передати росії проекти та ключові компоненти. Спільне виробництво у росії планують налагодити впродовж кількох місяців.
З серпня, за даними американської розвідки, які наводить The Washington Post, росія використала в Україні понад 400 бойових безпілотників іранського виробництва. Більшість з них застосовували для ударів по об'єктах громадянської інфраструктури.
Отримавши власну лінію зі збирання іранських дронів, Росія зможе значно збільшити запаси щодо недорогих, але дуже руйнівних безпілотників, які в останні тижні змінили характер війни в Україні.
Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе "Шахед-136" іранського виробництва. У росії вони отримали назву "Герань-2".
Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.
Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.
У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".
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