Рада Безпеки ООН має вжити "серйозних заходів" у відповідь на останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" найбільших промислово розвинених країн.

Рада Безпеки має обговорити політику КНДР на засіданні у понеділок на прохання Сполучених Штатів після останньої серії цьогорічних випробувальних запусків ракет.

Дії (КНДР – ред.) вимагають єдиної та рішучої реакції з боку міжнародного співтовариства.

У заяві G7 також йдеться, що п'ятничне випробування було безрозсудним актом і ще одним кричущим порушенням резолюцій ООН.

Безпрецедентна серія незаконних пусків балістичних ракет, проведених Північною Кореєю у 2022 році, становить серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та безпеці.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв протистояти ядерним загрозам США за допомогою ядерної зброї під час випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.