Якщо світло вимикатимуть, то на початку наступного року

Ще не блекаут, але вже браунаут. Німеччина готується до контрольованих відключень електрики. Де і коли вимикатимуть в країні світло? Розкаже Тетяна Логунова.

Блекаутів, найімовірніше, не буде. А от браунаутів - уникнути не вдасться. Федеральне відомство з питань цивільного захисту у разі катастроф, попередило німців про загрозу знеструмлень. Перебої в електропостачанні будуть локальними й нетривалими - спрогнозував голова відомства в інтерв'ю одному із німецьких видань. Звідси й інакша назва - браунаут - тобто короткий, контрольований блекаут.

Ральф Тіслер, керівник федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag:

Ми повинні виходити з того, що взимку нас чекають відключення електроенергії. Говорячи це, я маю на увазі регіональне та тимчасове переривання електропостачання.

За словами чиновника, якщо світло вимикатимуть, то на початку наступного року - у січні та лютому. І не через дефіцит електроенергії, а з метою не допустити перевантаження електромережі. Тим не менше, відомство просить місцеву владу підготуватися до браунаутів. Щоб у разі знеструмлення, у всіх інстанціях був чіткий план дій. Бо як показала ревізія, до нових енергетичних загроз готові далеко не всі.

Ральф Тіслер, керівник федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag:

Частина муніципалітетів є справді зразковими, вони розробили плани забезпечення електроенергією за допомогою аварійних генераторів. Про решту такого сказати не можна, вони недостатньо підготовлені. Рівень готовності дуже різний.

Тим часом до державної програми заощадження енергії долучилася і католицька церква. Ухвалено рішення вимкнути зовнішню підсвітку храмів у нічний час і суттєво знизити температуру всередині. Обігріватимуть відтепер лише одну церкву на парафію і ту до 12 градусів за Цельсієм. Виняток не зроблять навіть для різдвяних мес. Тож вірян закликають не сподіватися на вищі сили, а вдягатися до церкви тепліше.