У понеділок, 21 листопада, сирійські терористи атакували місто Газіантеп поблизу кордону. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі. Про це повідомляє Haberturk.

Засоби масової інформації зазначають, що теракт здійснили члени організації YPG/PKK. Вони випустили 5 ракет з півночі Сирії по району Каркамиш, що прикордонному місті Газіантеп. Міністр внутрішніх справ Туреччини прокоментував ситуацію.

Три людини, зокрема дитина, вчитель та громадянин, загинули під час атаки.

10 людей отримали поранення внаслідок теракту.

Сирійські ракети влучили в середню школу та два будинки в районному центрі. Також приліт стався у вантажівку біля прикордонного пропуску.