У місті немає тепла, світла, газу та централізованого водопостачання.

Запоріжжя на лінії вогню. Містечко Оріхів вже майже дев'ять місяців стримує в області навалу ординців. Знищено вже 75% інфраструктури міста. Там немає ані світла, ані газу, ані води, ані тепла. І в цих умовах нині живуть дві тисячі містян. Чому люди не їдуть у більш безпечні регіони? Як збираються зимувати? Репортаж моїх колег далі.

Лідія поспішає на автобус до Запоріжжя. Жити під постійними обстрілами рашистських загарбників вже несила.

Лідія, жителька Оріхова:

Тяжко і дуже тяжко, (майже плаче) і дуже тяжко, дєвочкі, дуже тяжко. Де я живу в квартирі, одна осталася старушка і всьо. У неї тут діти, а то весь под'єзд виїхав…

Від жаху, який несуть загарбники, місто спорожніло.

Що б я сказала росіянам? Як один сказав - щоб їх земля не носила!

Дмитро поки залишається в Оріхові, щоб доглядати за батьківською хатою та будинками сусідів. Чоловік вже знає, наскільки в місті небезпечно - будь-якої миті може розпочатися обстріл. Окупанти наосліп гатять з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Дмитро, житель Оріхова:

У меня и осколочное ранение. Прилетело сюда, я осколок получил. Мне уже все, зашили все… О! Надо убегать…

У мить нетривалої тиші Олександр поспішає закрити вибиті вікна.

Олександр, житель Оріхова:

- Багато роботи? - Повно. Не хватає времені. Жіночка попросила вікна вставить, а тільки кришу накрили, там натягли.

За останні 9 місяців рашисти зруйнували або пошкодили більше 70% будинків та будівель в Оріхові. Під обстрілами й села поблизу.

Олександр, житель Оріхова:

Стріляють по черьомушках, по школі стріляли, по Прєображенкє, по Новопавловкє, по Новоандрєєвкє, по Юрківкі… Навіщо? Щоб люди бросили город, уйшли, щоб нам було тяжело. Вони ж не по воєнних, ви ж бачите: садіки побили, всі школи побили. Мені плакать хочется.

У місті немає тепла, світла, газу та централізованого водопостачання. Зачинені усі магазини та аптеки. Виживати вдається завдяки гуманітарці та допомозі місцевої влади.

Олександр, житель Оріхова:

Людям буржуйки видають, підвозять топліво, дають допомагають… Я вам можу показать там воду возять пітьєву, там техніческая в бочках, ось у школі видають питну воду, пітаніє видаю.

В Оріхові залишається близько 2 тисяч людей, або кожен 7-ий житель.