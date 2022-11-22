Містечко Оріхів вже майже дев'ять місяців стримує в області навалу ординців [ Редагувати ]
Запоріжжя на лінії вогню. Містечко Оріхів вже майже дев'ять місяців стримує в області навалу ординців. Знищено вже 75% інфраструктури міста. Там немає ані світла, ані газу, ані води, ані тепла. І в цих умовах нині живуть дві тисячі містян. Чому люди не їдуть у більш безпечні регіони? Як збираються зимувати? Репортаж моїх колег далі.
Лідія поспішає на автобус до Запоріжжя. Жити під постійними обстрілами рашистських загарбників вже несила.
Лідія, жителька Оріхова:
Тяжко і дуже тяжко, (майже плаче) і дуже тяжко, дєвочкі, дуже тяжко. Де я живу в квартирі, одна осталася старушка і всьо. У неї тут діти, а то весь под'єзд виїхав…
Від жаху, який несуть загарбники, місто спорожніло.
Що б я сказала росіянам? Як один сказав - щоб їх земля не носила!
Дмитро поки залишається в Оріхові, щоб доглядати за батьківською хатою та будинками сусідів. Чоловік вже знає, наскільки в місті небезпечно - будь-якої миті може розпочатися обстріл. Окупанти наосліп гатять з важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню.
Дмитро, житель Оріхова:
У меня и осколочное ранение. Прилетело сюда, я осколок получил. Мне уже все, зашили все… О! Надо убегать…
У мить нетривалої тиші Олександр поспішає закрити вибиті вікна.
Олександр, житель Оріхова:
- Багато роботи? - Повно. Не хватає времені. Жіночка попросила вікна вставить, а тільки кришу накрили, там натягли.
За останні 9 місяців рашисти зруйнували або пошкодили більше 70% будинків та будівель в Оріхові. Під обстрілами й села поблизу.
Олександр, житель Оріхова:
Стріляють по черьомушках, по школі стріляли, по Прєображенкє, по Новопавловкє, по Новоандрєєвкє, по Юрківкі… Навіщо? Щоб люди бросили город, уйшли, щоб нам було тяжело. Вони ж не по воєнних, ви ж бачите: садіки побили, всі школи побили. Мені плакать хочется.
У місті немає тепла, світла, газу та централізованого водопостачання. Зачинені усі магазини та аптеки. Виживати вдається завдяки гуманітарці та допомозі місцевої влади.
Олександр, житель Оріхова:
Людям буржуйки видають, підвозять топліво, дають допомагають… Я вам можу показать там воду возять пітьєву, там техніческая в бочках, ось у школі видають питну воду, пітаніє видаю.
В Оріхові залишається близько 2 тисяч людей, або кожен 7-ий житель.
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