Щоб задовольнити нагальні потреби України у сфері енергетики, ЄС виділив 25 з половиною мільйонів євро.

Майже половину усієї енергетичної системи України виведено з ладу. Збитки внаслідок ракетних ударів рф рахуються на мільярди доларів. Такі дані озвучили в українському уряді. Відновити пошкоджене - пріоритетне завдання не лише для нашої влади, а й для усіх партнерів України. Марина Біленька про ініціативи далі.

Тримати голову холодною, серце - гарячим, а павербанк - зарядженим - нове кредо українців, поки російські ракети прагнуть домогтися тотального блекауту.

Руслан, житель Харкова:

Мне кажется, что какая-то есть своя тактика брать измором людей и думать о том, что измор нас вымотает, но нас, я думаю, ничего не вымотает, мы сильны, мы крепки и мы верим, что мы победим.

І хоча в норму входять вечері при свічках та пересування вулицями з ліхтариком - лунають і заяви, що громадянам варто виїхати на західну Україну або закордон, щоб зменшити навантаження на енергомережі. Про таке зокрема говорив керівник найбільшої приватної енергетичної компанії України.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК:

Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені, матимуть гарантоване електропостачання.

Один день атак рашистів по українським тепловим електростанціям, тепло-електро-централям, лініям електропередач і підстанціям - завдає шкоди на понад 500 мільйонів доларів. А інколи сягає і мільярда. Масовані обстріли наша енергосистема зазнає від початку жовтня. Точна сума збитків не називається, бо багато об'єктів перебувають на тимчасово окупованих територіях. Але йдеться про мільярди.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тільки протягом 15-го листопада Росія випустила по українським містах близько ста ракет, майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу. Тому в цих умовах, звичайно, ми потребуємо додаткової підтримки від наших європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів.

Україна вже домовилась про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн. Зокрема Ізраїлю, Іспанії, Італії, Польщі та Республіки Корея.

Міністерство закордонних справ України:

Українські дипломати перебувають у постійному контакті з партнерами та докладають максимум зусиль для того, щоб в оселях українців були світло, тепло та вода. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України.

У квітні європейське енергетичне співтовариство за ініціативи Єврокомісії створило Фонд енергетичної підтримки України для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій.

На початку листопада єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон відвідувала Київ. Вона оголосила, що ЄС не має можливості швидко постачати запчастини. Утім усі 27 країн-членів зроблять усе можливе для забезпечення України обладнанням.

Кадрі Сімсон, єврокомісар з питань енергетики:

Оскільки російські атаки на енергосистему посилилися, нам також потрібно посилити нашу підтримку. Я на власні очі бачила масштаби руйнувань в Україні, і я докладаю всіх зусиль для збільшення фінансової, технічної та практичної допомоги.

Щоб задовольнити нагальні потреби України у сфері енергетики, ЄС виділив 25 з половиною мільйонів євро. Та якщо брати окремі країни - найбільшим донором стала Велика Британія. Лондон надав перші 5 мільйонів фунтів стерлінгів з обіцяних 10-ти.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Атаки Росії на життєво важливу інфраструктуру показують, що Путін вдається до відчайдушних кроків. Та незважаючи на ракетні обстріли й відключення світла, рішучість українського народу залишається незламною.

Британський уряд також доставить спеціалізоване енергетичне обладнання для критично важливої інфраструктури. Це пріоритетний запит української влади.

Герман Галущенко, міністр енергетики та вугільної промисловості України:

Велика Британія допомагає енергетичному сектору України з початку російського вторгнення. Сьогодні вона робить значний внесок у Фонд підтримки енергетики. Це дозволить закупити необхідне обладнання для наших енергетичних компаній, що складно зробити в рамках гуманітарної допомоги.

У той же час Німеччина перерахувала до фонду егергопідтримки 1 мільйон євро. Та на цьому Бундестаг не обмежився.

Днями міністерка розвитку країни Свенья Шульце повідомила про постачання генераторів Україні. Німеччина також вже допомагає з ремонтом пошкодженої інфраструктури.

Свенья Шульце, федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини:

Є спосіб допомогти. Тамтешній мер сказав мені, що він у захваті від того, що ми допомагаємо на місці, доставляємо будівельні матеріали, ремонтуємо лінії електропередач. Щоб люди могли залишитися. Для України теж важливо, щоб люди могли нікуди не виїжджати. Саме тому відбудовуватися важливо під час війни.

У питанні відбудови енергетичної інфраструктури важливою є і підтримка з боку приватного сектору. Уряди країн-союзників закликають великий бізнес не триматися осторонь і допомагати, де це можливо. Австралійський мільярдер, магнат гірничодобувної галузі Ендрю Форрест заснував інвестиційний фонд, щоб допомогти відбудувати зруйновану війною Україну.

Ендрю Форрест, австралійський мільярдер, магнат гірничодобувної галузі:

Я думаю, що доєднаються й інші інвестори, хоча б тому, що таким чином ви просто зробите багато добра, ви допоможете країні, яка є прикладом для всіх нас. Їхня мужність, волелюбність, любов до власної держави й один до одного. Це так надихає. Я вважаю, що ця енергія, цілеспрямованість, любов до своєї землі зроблять Україну неймовірною інвестицією. Я запрошую інвесторів у всьому світі приєднатися до мене.

Форрест разом з дружиною спрямували 500 мільйонів доларів власних коштів. Подружжя сподівається, що їхній приклад наслідуватимуть й інші бізнесмени. А сума допомоги сягне ста мільярдів доларів.

Ендрю Форрест, австралійський мільярдер, магнат гірничодобувної галузі:

Вони відбудують усе, що фактично знищила Росія, дадуть українському народу можливість відновитися завдяки зеленій цифровій економіці, яка більше не буде обмежуватися старою радянською інфраструктурою, яку вони не могли дозволити собі замінити. Тепер росіяни змусили їх все це замінити. Це буде економіка з дуже високим зростанням.

Фонд "Зелене зростання України" спрямує кошти на розбудову інфраструктурних проектів у енергетиці та комунікаціях, включаючи мережу зеленої енергії. Це не просто фінансова допомога, стверджує австралійський мільярдер, це - інвестиція в українську економіку. Ініціативу вже привітали в Офісі Президента України.

Ендрю Форрест, австралійський мільярдер, магнат гірничодобувної галузі:

Як сказав президент Зеленський, реальний мультиплікаційний ефект походить не від державних грантів і не від благодійності, а від інвестицій бізнесу. Це має ефект помноження для економіки у вісім-десять разів.

За даними міністр енергетики Германа Галущенко, 90 відсотків вітрової та близько половини сонячної інфраструктури виведено з ладу, адже більшість відповідного обладнання знаходиться на півдні країни, де тривають масштабні бойові дії.

"Зелений бум" Україна пережила у 2019-2020-му роках. До війни передбачалося, що у 2030-му році частка екологічної енергетики в енергосистемі нашої держави складатиме 25 відсотків.

Утім, з урахуванням руйнацій, завданих росією, цей план планують переглянути. А завдяки відбудові - можливе збільшення відсотку "зеленої" енергетики, - повідомив міністр.