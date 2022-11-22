У Туреччині заявили про готовність застосувати передані росією системи ППО С-400 [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Туреччина вже встановила зенітні ракетні комплекси С-400, які передала їй росія. Вони готові до застосування.
Як повідомляє Sabah, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
"Система С-400 готова до застосування. У разі виникнення будь-яких загроз ми ухвалимо рішення, де і як її використовувати", - заявив Акар.
Зазначимо, що росія та Туреччина уклали контракт на постачання москвою Анкарі ЗРК С-400 у 2017 році. Вона першою з країн НАТО придбала у росії ці системи.
Через це США виключили Туреччину з програми F-35, згідно з якою турецька армія мала отримати американські винищувачі.
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