У Зеленського різко відреагували на черговий скандал з Орбаном [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
В Офісі президента України прокоментували черговий скандал з угорським лідером Віктором Орбаном.
Про це повідомляється в Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.
Подоляк написав у своєму твіті, що кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.
"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями", - наголосив він.
Це був безпосередній натяк на нещодавній інцидент, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан одягнув на футбольний матч між Угорщиною і Грецією шарф із картою "Великої Угорщини", до складу якої увійшли, зокрема, території України та Румунії.
"Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською", - зазначив Михайло Подоляк.
по темі
Припинення вогню чи переговори росією означали б для України лише втрату територій та виконання ультиматумів кремля
Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро на пільгових умовах
Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі
Внаслідок обстрілу смт. Шевченкове Куп'янського району 20 листопада обвалився житловий будинок. Під завалами виявили загиблу жінку
День гідності та свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада