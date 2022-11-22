В Офісі президента України прокоментували черговий скандал з угорським лідером Віктором Орбаном.

Про це повідомляється в Twitter радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Подоляк написав у своєму твіті, що кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці.

"Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями", - наголосив він.

Це був безпосередній натяк на нещодавній інцидент, коли прем'єр Угорщини Віктор Орбан одягнув на футбольний матч між Угорщиною і Грецією шарф із картою "Великої Угорщини", до складу якої увійшли, зокрема, території України та Румунії.

"Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською", - зазначив Михайло Подоляк.