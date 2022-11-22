Ставка росіян на те, що удари по енергетичній інфраструктурі і перспектива блекауту деморалізують українців, не спрацювала. Памʼятаєте, ще кілька тижнів тому російські пропагандисти кричали про потік пореляканих мігрантів з України в Європу. Та все відбувається з точністю до навпаки. Потік українців за кордон - зменшився!

Христина Гашенко переконалася у цьому особисто. Вона побувала на одному із пунктів пропуску на межі із Польщею.

Біля брами одного із шести українсько-польських пунктів пропуску, що на Львівщині - порожньо. Вперше за кілька місяців тут немає черги ані вантажівок, ані автобусів. Лише волонтери із перекусом та гарячим чаєм...

Кордон українці тут перетинають переважно через піший перехід. Найчастіше - це жителі прилеглих районів. Але сьогодні тут теж порожньо. Час від часу зустрічаємо місцевих пенсіонерів, які у Польщу їдуть на закупи.

- Памперси маю купити правнучкам, і щось таке, щось дешевше з м'ясного, сметани і молока. - Там дешевше ніж в Україні? - Дешевше.

Мало й тих, хто повертається додому з Європи. Двері будівлі прикордонників у бік України відчинила Наталія. Жінка повертається в Миколаїв з роботи в Німеччині. Вдома не була більше 2х місяців.

Наталія, жителька Миколаєва:

Я кожен день дитині дзвонила дізнатися як і що. Мій малий зараз в Миколаєві . Звісно переживаю, то ж моя дитина. А особенно коли було 100 ракет на країну кинуто.

З іншого боку КПП - невелика черга з машин. Щодоби в Європу тут виїжджають 700 автомобілів. І це - майже втричі менше, ніж минулого місця.

Христина Гашенко, кореспондентка:

На цьому пункті пропуску на виїзд з України 2 смуги для легкових автівок. Але і їх тут сьогодні мало. Здебільшого у черзі стоять мікроавтобуси.

Та й ті майже без пасажирів. Українці не їдуть у Польщу, бо ж польові роботи закінчились, а інших вільних робочих місць уже немає. Тому їдуть хіба, що забирати своїх співвітчизників додому.

Володимир, водій мікроавтобуса:

Зараз тільки ідемо, забираємо людей більше додому, а це діти, жінки, чоловіків дуже мало. Є такі, що втекли від війни і тепер вертаються. А є такі, які працювали, відпрацювали, заробили гроші і тепер вертаються додому.

Серед тих, хто таки знайшов роботу в Польщі - пенсіонерка Марія з Тернопільщини. Дуже потрібні гроші на ліки хворому чоловіку, розповідає жінка.

Марія Куздровська, жителька Тернопільської обл. :

Я іду, бо у мене хворий чоловік і мушу лікувати чоловіка. У нього проблеми з очима. І 17 тисяч плачу на уколи. Не можу в Україні заробити стільки грошей.

Тож без черги водії мікроавтобусів кордон перетинають удвічі швидше.

Прикордонники порахували: кількість охочих потрапити в Європу за останній місяць скоротилася в рази. І що цікаво - в дні масованих ракетних ударів - кількість тих, хто хоче виїхати... найменша!

Олександра Кучковська, прес-секретар Львівського прикордонного загону:

Ми зафіксували у ці дні найнижчі показники в перетині кордону. Якщо в порівнянні з минулим місяцем цифри по перетину кордону складали 40-44 по всій ділянці Львівської області, то зараз ми спостерігаємо зменшення від 24-38 тисяч громадян.

Кількість українців, які перетнуть кордон таки зросте, прогнозують прикордонники. Але лише на в'їзд в Україну. Коли люди повертатимуться до рідних на зимові свята.