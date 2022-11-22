"Петріоти" - біля нашого кордону. Варшава хоче розмістити системи ППО, які надасть Німеччина, поблизу польсько-української межі. Чому німці вирішили посилити охорону повітряного простору сусідньої країни? Де ще розташовані німецькі "Петріоти"? І які комплекси отримає Україна? Про все - далі.

Німецький Patriot - для Польщі. Офіційний Берлін запропонував Варшаві систему протиповітряної оборони, щоб сусіди могли краще захищати своє небо. Пропозицію озвучила міністр оборони країни Крістіне Ламбрехт. Її польський колега Матеуш Блащак відповів миттєво – "дякуємо, беремо, запропонуємо розмістити біля кордону з Україною". А ще німці готові направити у Польщу винищувачі Eurofighter, які допоможуть полякам патрулювати повітряний простір.

Крістіан Тільс, речник міністерства оборони Німеччини:

Якщо Польща захоче, почати таке патрулювання можна хоч завтра. Для цього винищувачі непотрібно перевозити до Польщі. Вони можуть вилітати на патрулювання з німецьких баз.

Посилити оборону поляків німці вирішили після подій у польському селі Пшеводув. Рівно тиждень тому, коли росія масовано обстрілювала українські міста, там впала ракета. В результаті вибуху загинуло двоє місцевих жителів. На вихідних їх поховали з державними почестями.

Річард Турчаник, житель села Пшеводув:

Це сумний день для рідних та для громади. Ми усі в скорботі і усі прийшли провести загиблих в останню путь.

Київ наполягає - в Пшеводуві впала російська ракета. Західні експерти схиляються до іншої версії - мовляв, найімовірніше це була ракета з української системи протиповітряної оборони. Але підкреслюють - у будь-якому разі відповідальність за інцидент несе Росія, яка веде війну проти Україну і регулярно атакує її територію.

Німецькі Patriot Польща отримає вже найближчим часом. І стане другою європейською країною, якій німці допомагають охороняти небо. Раніше дві такі системи ППО отримала Словаччина.

Раніше планувалося, що "Петріоти" стоятимуть у Словаччині до середини наступного року. Утім, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у НАТО вирішили посилити протиповітряну оборону Східної Європи. І німці подовжили строк дислокації "Петріотів".

Крістіан Тільс, речник міністерства оборони Німеччини:

Міністр оборони Ламбрехт вирішила залишити наші системи протиповітряної оборони у Словаччині щонайменше до кінця 2023 року, Наразі ми перевіряємо, чи є можливість подовжити термін дислокації цих систем на східному фланзі НАТО ще і на 2024-ий рік.

Комплекси ППО від Німеччини отримала й Україна. Щоправда, не "Петріоти", а надсучасні IRIS-T. Першу систему Києву передали восени, ще три надійдуть найближчим часом. "Іріси", що здатні знищувати літаки, гелікоптери, дрони, крилаті та балістичні ракети, - вже прекрасно зарекомендували себе в Україні. За словами наших військових, ефективність системи сягає ста відсотків.