Кремль готує інформаційні умови для атаки під "чужим прапором" у Білгородській області. Таким чином, російська влада сподівається відновити громадську підтримку війни в Україні.

Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Висновки базуються на тому, що кремлівські пропагандисти почали заявляти, що українські війська нібито вторгнуться до Білгородської області. Водночас інші пропагандисти зазначають, що росіянам треба повернути контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб звести до мінімуму "загрозу українського нападу".

Заклики щодо повернення звільнених ЗСУ територій Харківської області були активізовані 22 листопада. Пропагандисти заявили, що ці запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, які демонструють будівництво укріплень на кордоні України.

"Твердження росії про напад України на Білгородську область, що готується, абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах", - наголосили аналітики.

Водночас, вони припустили, що ці "безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії" також можуть бути частиною плану Кремля щодо визнання та умиротворення радикальних прихильників війни.

російські воєнкори, пишуть аналітики, багато разів звинувачували Кремль і Міністерство оборони рф у нездатності захистити росію, включаючи нещодавно анексовані території. Водночас, росія навряд чи зможе повторно захопити Харківську область, як того вимагають прихильники війни.