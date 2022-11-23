У Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Багато людей постраждали.

Про це повідомляє видання newsru.co.il.

Зазначимо, що ЗМІ наводять різні цифри щодо кількості постраждалих, одні пишуть про щонайменше 7 поранених, з яких двоє в тяжкому стані, інші видання повідомляють, що постраждалих вже 12 (два з них у критичному стані). Поранені доправлені у лікарні.

Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. 1-е шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.

Після, приблизно через півгодини після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух.

ЗМІ, з посиланням на прес-службу поліції повідомляють, що загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху.

За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці.

#BREAKING: 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022