В Єрусалимі прогриміли вибухи на автобусній станції, багато постраждалих (фото, відео) [ Редагувати ]
У Єрусалимі пролунали вибухи на автобусній станції в районі Рамот. Багато людей постраждали.
Про це повідомляє видання newsru.co.il.
Зазначимо, що ЗМІ наводять різні цифри щодо кількості постраждалих, одні пишуть про щонайменше 7 поранених, з яких двоє в тяжкому стані, інші видання повідомляють, що постраждалих вже 12 (два з них у критичному стані). Поранені доправлені у лікарні.
Відомо, що перше повідомлення про вибух надійшло о 7:06, інцидент стався на автобусній зупинці на вулиці Шаарей Єрушалаїм. 1-е шосе у вказаному районі заблоковане для проїзду транспорту.
Після, приблизно через півгодини після першого вибуху, на перехресті Рамот в Єрусалимі пролунав ще один вибух.
ЗМІ, з посиланням на прес-службу поліції повідомляють, що загалом внаслідок двох вибухів було поранено не менше 14 осіб, з яких 11 внаслідок першого вибуху.
За попередньою інформацією, спрацював вибуховий пристрій, залишений у сумці.
#BREAKING: 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022
2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022
* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured
* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot pic.twitter.com/wSSfWo8B7e
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