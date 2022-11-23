Завдяки потужному генератору, що привезли благодійники, лікарня зможе під час відключень працювати на повну.

Генератор життя! Для лікарні у місті Новоукраїнка спілка українців у Фінляндії передала генератор. Потужностей приладу вистачить для безперебійної подачі електроенергії в заклад. А ще це означає, що понад шістдесят тисяч жителів вчасно отримуватимуть медичну допомогу. Докладніше - в матеріалі Олени Бринзи.

Так у Новоукраїнці вигружають потужний генератор. Це подарунок бізнесменів Товариства українців у Фінляднії. Його доставили з-за кордону у місцеву лікарню. Ще один генератор поїде далі - на Харківщину.

Віталій Запорожець, директор лікарні:

Благодійна допомога Товариства українців у Фінляндії, генератор на 600 кВт, це забезпечить повністю всю лікарню, не буде там якихось обмежень, лікарня буде працювати повністю.

І це надважливо. Адже лікарня обслуговує більше шістдесяти тисяч населення. І щоденно тут в хірургічному відділенні проводять операції.

Михайло Шелевер, хірург:

Недавно випадок був, підлітка-дівчину оперували, світла не стало, включилось резервне і нормально закінчили операцію. Особливо для відділень хірургічного профілю, реанімації дуже важливо, щоб було запезпечення, щоб працювала апаратура.

Генератори ж, що нині є в цій лікарні, не надто потужні і могли забезпечити лише часткові потреби медиків під час відключень світла.

Віталій Запорожець, директор лікарні:

У нас був стокіловатний, він і є стокіловатний генератор, але він забезпечував не всю лікарню, а котельню, бо там на котельні насоси, щоб котельня не стала, окремо генератор у нас стоїть на 30 кВт для інфекційного відділення, окремо, бо у нас багато ковідних хворих, щоб вони окремо були зі світлом.

Завдяки ж потужному генератору, що привезли благодійники, лікарня зможе під час відключень працювати на повну.

Ольга, жителька Новоукраїнки:

Аякже, як осьо не стало свєту, а начався прийом, переключилось з однієї мережі на генератор буде переключатись і будуть робить комп'ютера, буде прийом больних іти, так само кіслород буде подаваться, кардіограма робиться.

Аби встановити і підʼєднати генератор, потрібен приблизно тиждень.

Віталій Запорожець, директор лікарні: