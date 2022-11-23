"Під завалами є ще люди": жахливі подробиці обстрілу лікарні у Куп’янську (фото) [ Редагувати ]
російська армія сьогодні, 23 листопада, обстріляла звільнений Куп’янськ Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє осіб.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та заступника голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
росіяни обстріляли місто близько 07:40. Ворожі снаряди пошкодили дев'ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки. За словами Тимошенка, також пошкоджена будівля школи.
Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб: жінка 55 років та чоловік 68 років. Ще двоє чоловіків постраждали, одного з них госпіталізували.
"Держава-терорист продовжує воювати проти цивільних людей та об’єктів. Унаслідок ракетного удару по пологовому відділенню Вільнянської лікарні загинуло немовля, поранена жінка. Під завалами, ймовірно, є ще люди. Окупанти обстріляли багатоповерхівку та поліклініку в Куп’янську. Загинуло двоє людей, одну людину госпіталізовано. На місцях працюють усі служби", - написав президент України Володимир Зеленський.
Зеленський також повідомив, що ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев’ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну.
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